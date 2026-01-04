Эксперты выявили новую новогоднюю мошенническую схему с подарками

Tекст: Валерия Городецкая

Эксперты сервиса МТС «Защитник» отмечают, что такая схема активизировалась в период новогодних праздников, передает РИА «Новости». Гражданам звонят и предлагают по сниженной цене купить технику, ноутбуки, смартфоны и другие ценные товары, якобы не забранные предыдущими покупателями.

Как рассказали аналитики, злоумышленники под предлогом бронирования заказа просят у жертв код из смс, который, по их словам, необходим для подтверждения брони. На самом деле этот код используется для списания денег с банковских карт.

По словам специалистов, мошенники строят свой обман на доверии к известным брендам и создают у жертв ощущение уникального предложения. Сценарий выглядит весьма убедительно, поскольку содержит детали, которые сложно быстро проверить.

Ранее в МВД раскрыли самые частые уловки телефонных мошенников.

Сообщалось, что мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян.