Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за продажу просроченных маркированных товаров после уведомления системы мониторинга.
На своем пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности после уведомления от системы мониторинга, передает ТАСС.
Индивидуальным предпринимателям за каждый такой проданный товар грозит штраф в размере 10 тыс. рублей, юридическим лицам – 20 тыс. рублей.
С 1 марта 2026 года до 30 июня 2026 года меры будут касаться только биологически активных добавок, пива, напитков на основе пива и отдельных слабоалкогольных напитков. С 1 июля 2026 года нормы распространятся на все товары, подлежащие обязательной маркировке.
За продажу в течение дня не более 100 единиц маркированной табачной продукции ниже максимальной розничной цены, а также никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены после уведомления от системы мониторинга предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.
При продаже от 100 до 1 тыс. единиц штраф составит 50 тыс. рублей, при продаже более 1 тыс. единиц – 500 тыс. рублей. Аналогичные штрафы вводятся и за продажу маркированной табачной продукции выше максимальной розничной цены.
В КоАП также предлагается добавить статью о штрафах за продажу маркированных товаров лицами, не зарегистрированными в информационной системе мониторинга. Если через один кассовый аппарат за месяц продано более 10 тыс. единиц табачной, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, штраф составит 50 тыс. рублей.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение указания президента России от 17 апреля 2025 года о внедрении цифровой маркировки в контрольную деятельность. Изменения позволят оперативно реагировать на нарушения в обороте маркированных товаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 декабря 2025 года правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности, если этот факт был зафиксирован системой мониторинга.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательной маркировке всех международных звонков операторами связи.
До этого думский комитет по экологии одобрил законопроекты о маркировке и разведении домашних животных с введением новых правил учета и контроля.