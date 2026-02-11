Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров

Tекст: Тимур Шайдуллин

На своем пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности после уведомления от системы мониторинга, передает ТАСС.

Индивидуальным предпринимателям за каждый такой проданный товар грозит штраф в размере 10 тыс. рублей, юридическим лицам – 20 тыс. рублей.

С 1 марта 2026 года до 30 июня 2026 года меры будут касаться только биологически активных добавок, пива, напитков на основе пива и отдельных слабоалкогольных напитков. С 1 июля 2026 года нормы распространятся на все товары, подлежащие обязательной маркировке.

За продажу в течение дня не более 100 единиц маркированной табачной продукции ниже максимальной розничной цены, а также никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены после уведомления от системы мониторинга предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.

При продаже от 100 до 1 тыс. единиц штраф составит 50 тыс. рублей, при продаже более 1 тыс. единиц – 500 тыс. рублей. Аналогичные штрафы вводятся и за продажу маркированной табачной продукции выше максимальной розничной цены.

В КоАП также предлагается добавить статью о штрафах за продажу маркированных товаров лицами, не зарегистрированными в информационной системе мониторинга. Если через один кассовый аппарат за месяц продано более 10 тыс. единиц табачной, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, штраф составит 50 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение указания президента России от 17 апреля 2025 года о внедрении цифровой маркировки в контрольную деятельность. Изменения позволят оперативно реагировать на нарушения в обороте маркированных товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 декабря 2025 года правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности, если этот факт был зафиксирован системой мониторинга.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательной маркировке всех международных звонков операторами связи.

До этого думский комитет по экологии одобрил законопроекты о маркировке и разведении домашних животных с введением новых правил учета и контроля.



