Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.3 комментария
Грузия увидела желание ЕС «насадить демократию танками»
Евросоюз при возможности ввел бы в Грузию танки «насадить демократию», заявил в среду председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Не только санкции, при желании Брюссель и ряд столиц стран ЕС танки бы ввели в нашу страну «установить демократию», – сказал он журналистам. – Такой возможности у них нет, а то некоторым там очень этого хочется».
«Уже несколько лет (ЕС) ведет без остановки атаки на народ Грузии с целью привести к власти в нашей стране марионеточный режим, – заявил председатель высшего законодательного органа Грузии. – Атакуют политически и экономически, атакую систему безопасности. Все это оркестрировано из центра Европы».
«Но в итоге Грузия – лидер в развитии экономики, в укреплении государственных институтов по всем индексам, опережая многие страны ЕС, НАТО и все страны-кандидаты в Евросоюз», – заявил Шалва Папуашвили.
По его словам, «все это показывает фарс и отступление от ценностей (со стороны Брюсселя) и является в итоге положительным процессом для Грузии».
Ранее в среду стало известно официальное решение ЕС остановить безвиз для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов из-за якобы «отступления от демократии».