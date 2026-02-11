Грузия увидела желание ЕС «насадить демократию танками»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Не только санкции, при желании Брюссель и ряд столиц стран ЕС танки бы ввели в нашу страну «установить демократию», – сказал он журналистам. – Такой возможности у них нет, а то некоторым там очень этого хочется».

«Уже несколько лет (ЕС) ведет без остановки атаки на народ Грузии с целью привести к власти в нашей стране марионеточный режим, – заявил председатель высшего законодательного органа Грузии. – Атакуют политически и экономически, атакую систему безопасности. Все это оркестрировано из центра Европы».

«Но в итоге Грузия – лидер в развитии экономики, в укреплении государственных институтов по всем индексам, опережая многие страны ЕС, НАТО и все страны-кандидаты в Евросоюз», – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, «все это показывает фарс и отступление от ценностей (со стороны Брюсселя) и является в итоге положительным процессом для Грузии».

Ранее в среду стало известно официальное решение ЕС остановить безвиз для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов из-за якобы «отступления от демократии».