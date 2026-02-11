Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство обратилось к туристам, туроператорам и агентствам с просьбой не планировать и не продавать туристические поездки на Кубу до улучшения ситуации, передает РИА «Новости».

«Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки», – сообщило ведомство.

Кроме того, ведомство советует туроператорам и агентствам временно приостановить продвижение и продажу туров и отдельных туристических услуг на Кубу до стабилизации ситуации на острове.

Напомним, путешественники из России начали испытывать сложности с отправкой в третьи страны из Кубы на фоне топливного кризиса.

Накануне Куба прекратила заправку пассажирских самолетов.

Ранее авиакомпании «Россия» и Nordwind изменили программу своих полетов в аэропорты Кубы из-за сложностей с заправкой топливом.