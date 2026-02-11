Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу
Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу из-за чрезвычайной ситуации с топливом.
Министерство обратилось к туристам, туроператорам и агентствам с просьбой не планировать и не продавать туристические поездки на Кубу до улучшения ситуации, передает РИА «Новости».
«Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки», – сообщило ведомство.
Кроме того, ведомство советует туроператорам и агентствам временно приостановить продвижение и продажу туров и отдельных туристических услуг на Кубу до стабилизации ситуации на острове.
Напомним, путешественники из России начали испытывать сложности с отправкой в третьи страны из Кубы на фоне топливного кризиса.
Накануне Куба прекратила заправку пассажирских самолетов.
Ранее авиакомпании «Россия» и Nordwind изменили программу своих полетов в аэропорты Кубы из-за сложностей с заправкой топливом.