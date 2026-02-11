  • Новость часаБогомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    Иранские либералы помогают Западу ослаблять собственную страну
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу
    МИД: Западные компании могут вернуться без преференций
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Премию им. Кеосаяна решено вручить семье погибшего охранника техникума в Анапе
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 20:59 • Новости дня

    Навроцкий подчеркнул готовность начать переговоры с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет соответствовать польским национальным интересам.

    Президент Польши Кароль Навроцкий вновь сообщил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы Польши, передает ТАСС.

    Он напомнил: «Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша». Это заявление прозвучало на заседании Совета национальной безопасности, трансляцию вел телеканал TVP Info.

    Навроцкий отметил, что его позиция связана с возможным участием лидеров России и Белоруссии в создаваемом по инициативе Дональда Трампа Совете мира. При этом президент Польши уточнил, что не спешит к переговорам с Путиным, поскольку находится в розыске МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание восстановить контакты с Москвой.

    При этом, до этого тот же Навроцкий отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом в свете обвинений Навроцкого в адрес СССР по Холокосту.

    9 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Эксперт Кнутов: При вербовке Любомира Корбы денежный вопрос не был решающим

    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская разведка за угон российской авиатехники предлагала миллионы долларов, а за убийство генерала установила награду в 30 тыс. долларов. Впрочем, злоумышленники все равно на это согласились, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он также описал схему польско-украинской вербовки диверсантов.

    «Участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева вполне ожидаемо и логично. На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Виктор Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600–750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – заключил Кнутов.

    Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным службы, 66-летний Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в городе Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    Соучастник покушения на Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Накануне стало известно, что исполнитель покушения и его пособник задержаны. По сообщению ФСБ, поимка Корбы состоялась в Дубае, а Васина – на территории Москвы. Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Ей удалось скрыться. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    11 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена «За доблестный труд» за значительный вклад в развитие российских СМИ и многолетнюю работу.

    Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту орден «За доблестный труд», сообщает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

    В документе отмечается, что награда присуждена Эрнсту «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года и считается одной из ключевых фигур в российском медиасообществе.


    9 февраля 2026, 06:21 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Настойчивые попытки главы киевского режима Владимира Зеленского организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются лишь способом ввести население страны в заблуждение, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    «Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности. Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем – это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ», – сказал депутат ТАСС.

    По его словам, российская сторона уже показала готовность к контакту и диалогу на «американском треке».

    Напомним, Зеленский заявлял, что не собирается встречаться с Путиным в Москве.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига указывал, что Зеленский может встретиться с российским лидером и обсудить вопросы территорий и будущее Запорожской АЭС.

    9 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».

    Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.

    На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.

    Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.

    Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.

    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    9 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил лидерство предприятий радиоэлектроники по выручке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве предприятия радиоэлектронной промышленности заняли первое место по выручке среди приоритетных отраслей, а количество роботических операций увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.

    Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.

    10 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин и президент ЮАР обсудили урегулирование ситуации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонных переговоров лидеры России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза обсудили урегулирование ситуации на Украине политико-дипломатическими методами, сообщила пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, передает Кремль.

    В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и ЮАР.

    Особое внимание было уделено ситуации вокруг Украины. Президент ЮАР выразил поддержку усилиям России, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

    Собеседники также обменялись мнениями по международной повестке дня. Было отмечено значение продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках «Группы двадцати» и БРИКС.

    В августе прошлого года президенты России и ЮАР обсудили итоги переговоров между Россией и США, а также ситуацию вокруг украинского кризиса.

    Президент России ранее поделился с Рамафозой итогами встречи в Москве со спецпосланником президента США.

    9 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва демонстрирует уверенный экономический рост и развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

    «Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.

    Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.

    Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.

    Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.

    10 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Голиковой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая представит доклад, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Кремле с вице-премьером Татьяной Голиковой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Будет с докладом Татьяна Голикова, вице-премьер, которая очень важные области и темы курирует в правительстве». По его словам, Голикова традиционно докладывает президенту об итогах года.

    Отмечается, что накануне, 9 февраля, вице-премьер отметила юбилей: ей исполнилось 60 лет.

    Также Песков заявил, что Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор.

    9 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Польша намерена довести численность своих вооруженных сил до 500 тыс. человек с помощью создания так называемого резерва высокой готовности, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша планирует довести численность своих вооружённых сил до 500 тыс. человек за счёт создания «резерва высокой готовности», сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на конференции в генштабе, передает РИА «Новости».

    Речь идёт о подготовленных резервистах, которые будут регулярно проходить учения и тренировки, чтобы обеспечить быструю мобилизацию страны в случае необходимости.

    Министр отметил, что добровольное членство в резерве будет сопровождаться льготами – оплатой участия в учениях, а также доступом к разнообразным курсам и тренировкам. В резерве смогут служить как мужчины, так и женщины на равных условиях. Косиняк-Камыш подчеркнул, что новая служба должна быть привлекательной и не портить имидж армии.

    На данный момент в пилотной программе военной подготовки приняли участие более 16 тыс. человек. По словам министра, женщины участвовали в обучении почти так же активно, как и мужчины, а самой многочисленной группой стали люди в возрасте от 36 до 45 лет. Самому старшему участнику курса по кибербезопасности – 91 год, самой старшей участнице курса по выживанию – 80 лет.

    Косиняк-Камыш особо отметил, что примерно 23-25% участников выразили желание продолжить службу в Силах территориальной обороны. Власти Польши продолжают инвестировать в гражданскую оборону и подготовку кадров, чтобы максимально увеличить число подготовленных и мотивированных к службе граждан.

    Ранее польские власти объявили о планах увеличить численность армии с примерно 206 тыс. до 500 тыс. военнослужащих.

    Еврокомиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на перевооружение.

    Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму 43,7 млрд евро по программе милитаризации ЕС SAFE.

    9 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который представит президенту доклад о положении дел в столице за прошлый год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин проведет встречу с Собяниным, сообщает ТАСС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Продолжит президент также работу с регионами. Сегодня наш главный регион, столичный. Мэр Москвы Сергей Собянин будет с докладом у президента», – отметил Песков. Он добавил, что сейчас все главы регионов представляют президенту отчеты о положении дел на подведомственных территориях за прошлый год.

    Песков подчеркнул, что столица играет важную роль как крупнейший мегаполис, технологический, производственный и образовательный центр страны. По его словам, Москва «многоликая», и на встрече есть о чем поговорить и что обсудить.

    Также пресс-секретарь уточнил, что сегодня в расписании президента нет масштабных публичных мероприятий, проходят рабочие встречи и внутренние совещания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном не запланирован.

    10 февраля 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность вопросов здравоохранения на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой в Кремле.

    Путин на встрече с Голиковой отметил, что вопросы здравоохранения занимают особое место в социальной политике России, передает РИА «Новости».

    «Татьяна Алексеевна, мы хорошо с Вами знаем, что в социальной политике нет второстепенных вопросов. Но даже среди этого всего самого главного здравоохранения занимает особое место», – сказал он.

    Голикова представила доклад об итогах прошлого года по курируемым сферам.

    Предыдущая публичная встреча Путина и Голиковой прошла 21 января на совещании с членами правительства, где обсуждалось сохранение права семей на назначение единого пособия при незначительном превышении дохода над региональным прожиточным минимумом. В декабре Голикова докладывала о кадровом прогнозе и потребностях экономики на заседании Госсовета.

    Накануне, 9 февраля, Голиковой исполнилось 60 лет.

    Ранее Голикова в Национальном центре «Россия» объявила об официальном старте Года единства народов России.

