Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке ВСУ на Брянскую область

Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке дронов ВСУ в Брянской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудник агропромышленного холдинга «Мираторг» погиб в результате атаки дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины на село Бровничи Климовского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале сообщил, что удар был нанесён целенаправленно по территории предприятия.

В своей публикации он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку и материальную помощь пострадавшим. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области с применением ракет «Нептун» и систем Himars, из-за чего пострадали двое мирных жителей и была повреждена церковь.

Ранее, 4 февраля, дрон ВСУ поразил автомобиль в Брянской области, в результате были ранены две учительницы.

А последний раз жертвы от атак ВСУ в области фиксировали 20 января, тогда украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в Погарском районе, погибли двое мирных жителей.



