Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке ВСУ на Брянскую область

Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке дронов ВСУ в Брянской области
В ходе атаки с применением дронов-камикадзе на территорию предприятия «Мираторг» в Климовском районе Брянской области погиб один сотрудник, сообщают местные власти.
Сотрудник агропромышленного холдинга «Мираторг» погиб в результате атаки дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины на село Бровничи Климовского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале сообщил, что удар был нанесён целенаправленно по территории предприятия.
В своей публикации он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку и материальную помощь пострадавшим. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области с применением ракет «Нептун» и систем Himars, из-за чего пострадали двое мирных жителей и была повреждена церковь.
Ранее, 4 февраля, дрон ВСУ поразил автомобиль в Брянской области, в результате были ранены две учительницы.
А последний раз жертвы от атак ВСУ в области фиксировали 20 января, тогда украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в Погарском районе, погибли двое мирных жителей.