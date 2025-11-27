Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Путин: Россия готова к возвращению европейского бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил, что европейский бизнес сам покинул российский рынок после начала событий на Украине.
Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний, однако эта готовность не должна ущемлять интересы надежных партнеров и отечественных производителей, передает ТАСС.
«После начала событий на Украине европейцы сами стали от нас отгораживаться. Если они вдруг решат вернуться, пожалуйста, мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым. Но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились», – сказал Путин в интервью телеканалу «Номад».
Президент отметил, что многие рыночные ниши сейчас занимают российские компании, а также партнеры из стран ЕАЭС. Путин добавил, что власти не намерены идти во вред этим надежным деловым связям, однако готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию.