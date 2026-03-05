  • Новость часаИзраиль начал новую масштабную волну атак по Тегерану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Минфин спровоцировал снижение курса рубля
    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой
    Пентагон опубликовал видео уничтожения подлодкой военного корабля Ирана
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Иран нанес удар гиперзвуковыми ракетами по целям в Израиле
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Иран заявил об уважении к соседям
    Генсек НАТО заявил о готовности обороняться от Ирана
    Финляндия захотела снять запрет на транзит ядерного оружия
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    10 комментариев
    5 марта 2026, 10:33 • Новости дня

    Путин поручил кабмину оценить соцобслуживание

    Путин поручил кабмину оценить предоставление социальных услуг

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал поручение провести всесторонний анализ предоставления социальных услуг с акцентом на качество, объем и финансирование, включая участие некоммерческих организаций.

    Поручение президента России о мониторинге практики предоставления социальных услуг опубликовано на сайте Кремля.

    В документе говорится, что правительство совместно с исполнительными органами субъектов должно проанализировать работу как государственных, так и некоммерческих организаций, уделяя внимание условиям, качеству и объемам предоставляемых услуг. Особый акцент сделан на соблюдении индивидуальных программ и достаточности финансирования.

    Результаты мониторинга должны быть представлены руководству страны с предложениями о совершенствовании системы социального обслуживания до 1 июля 2026 года. Среди возможных шагов указывается расширение участия некоммерческих организаций в оказании соцуслуг.

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России. Документ был подготовлен по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2025 года.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности предоставления участникам спецоперации всего объема социальных услуг без излишних формальностей.

    4 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ .

    Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность Вооружённых сил России, указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, общая численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

    В документе отмечается: «Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих».

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    Комментарии (19)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    Комментарии (32)
    4 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    Комментарии (16)
    4 марта 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин назвал некомплект кадров серьезной проблемой МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    На расширенном заседании коллегии МВД России президент Владимир Путин отметил, что ведомство по-прежнему сталкивается с серьезным некомплектом сотрудников.

    Президент России Владимир Путин заявил, что существенный некомплект личного состава остается одной из главных проблем Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии МВД, отметив, что вопрос укомплектованности кадров по-прежнему требует пристального внимания руководства ведомства и государства.

    Путин подчеркнул, что на сегодняшний день уже принят целый ряд решений, касающихся комплектования МВД. По словам президента, эти меры будут гарантированно исполнены, начиная с текущего года, особенно в части повышения уровня материального и социального обеспечения сотрудников министерства.

    Глава государства также выразил уверенность, что несмотря на существующие сложности, сотрудники МВД и впредь будут ответственно выполнять свои служебные обязанности. «Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов спецоперации на Украине в ряды ведомства.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет 40%.

    Президент России также подчеркнул важность совершенствования деловой среды и повышения привлекательности отечественной юрисдикции.

    Комментарии (12)
    4 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизации процесса возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

    На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что вопрос компенсации особенно остро стоит для людей, утративших сбережения и оказавшихся в долговой зависимости, передает ТАСС.

    «Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.

    Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что сумма потерь от действий кибермошенников в стране за 2025 год превысила 195 млрд рублей, жертвам удалось вернуть лишь небольшую долю похищенного.

    Сообщалось, что в России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры.

    Комментарии (10)
    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, что необходимо оперативно реагировать на возможный рост преступности среди несовершеннолетних в России.

    «Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что как показывает практика, молодежь нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность.

    «Вербуют в криминальную среду. Почти половина – 45% подростков – совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия», – указал он.

    Также президент ранее на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин призвал повысить материальное обеспечение сотрудников МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность решения вопроса о некомплекте кадров в МВД и поддержке сотрудников, включая повышение их материального обеспечения.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального и социального обеспечения сотрудников МВД, передает ТАСС. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства в Москве.

    «Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают», – подчеркнул президент. По его словам, эффективная работа ведомства невозможна без полной отдачи от сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с серьезной нагрузкой и риском.

    Путин отметил, что решение вопроса материального обеспечения напрямую связано с поддержанием высокого профессионализма и мотивации сотрудников МВД. Также он напомнил о важности системного подхода к решению кадровых и социальных задач внутри ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

    Путин ранее заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов специальной военной операции в ряды ведомства.

    По словам главы государства, участники спецоперации обладают необходимым боевым опытом, а также психологической и физической закалкой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что ветераны могут значительно укрепить личный состав МВД. Президент обратился к руководству министерства с просьбой активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.

    Также Путин выразил благодарность сотрудникам МВД за добросовестную работу. Он отметил, что особую признательность испытывает к тем сотрудникам, которые с мужеством выполняют задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией всех видов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал МВД бороться с коррупцией во всех проявлениях и одновременно не мешать работе добросовестных предпринимателей при обелении экономики.

    Президент России Владимир Путин поставил перед МВД задачу жестко реагировать на коррупцию во всех ее проявлениях, передает РИА «Новости». В ходе расширенного заседания коллегии ведомства он подчеркнул: «Разумеется, как и прежде, следует жестко реагировать на коррупционные проявления в любых видах и формах».

    Владимир Путин также обратил внимание на необходимость «дальнейшей декриминализации потребительского рынка» и обеления экономики. Он напомнил, что эта задача требует совместных усилий МВД, правительства, федеральных и региональных структур.

    Президент отметил, что при реализации мер по легализации экономики важно не создавать избыточных преград для законопослушного бизнеса. Путин попросил участников заседания активно включиться в этот процесс, подчеркнув, что борьба с экономическими преступлениями не должна мешать добросовестным предпринимателям вести работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин определил задачу обеления экономики как приоритетную для правительства и федеральных ведомств.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин сопоставил работу МВД с событиями спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые направления деятельности МВД по своей значимости можно сравнить с событиями на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.

    «Решение задач, которые стоят перед органами министерства внутренних дел практически по всем направлениям, всегда, везде, во все времена было чрезвычайно важным для любой страны», – отметил Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что работа МВД приобретает особое значение именно сегодня, на фоне сложной внешнеполитической ситуации.

    По словам президента, для России, учитывая ее многообразие и вызовы на внешнем контуре, роль МВД становится еще более важной. Путин добавил, что некоторые направления работы ведомства сопоставимы по значимости с происходящим на боевых рубежах спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости адаптации образования к запросам экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать программы высшего и среднего образования под запросы национальной экономики, предприятий и бизнеса.

    По его словам, образовательные программы должны учитывать высокую динамику рынка труда и предоставлять возможность гражданам развивать и менять профессиональные навыки на протяжении всей жизни, передает ТАСС.

    «Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики, наших предприятий, бизнеса, в том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки», – сказал Путин.

    Ранее Путин призвал внедрять ИИ в школы без упрощения обучения.

    Напомним, в среду глава государства принимает участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в формате видеосвязи.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин выступил за сбалансированное внедрение ИИ в учебный процесс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе открытия по видеосвязи новых образовательных объектов в регионах заявил о необходимости активнее внедрять в процесс обучения современные цифровые и платформенные решения, включая технологии искусственного интеллекта.

    Путин подчеркнул, что такие изменения должны происходить очень аккуратно и сбалансированно, чтобы не упростить и не исказить саму суть образования, передает ТАСС.

    «В целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые, платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом, мы много раз тоже уже об этом говорили, нужно очень аккуратно и сбалансированно. Не допускать упрощения и искажения образовательного процесса», – заявил он.

    Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

    Ранее президент на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью

    Подполковник МВД Иванников: Боевой опыт поможет участникам СВО в работе в полиции

    Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью
    @ Анна Кричфалушая/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ветераны СВО не только решат проблему дефицита квалицированных кадров в системе МВД, но и усилят борьбу с преступностью и терроризмом. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил Олег Иванников, подполковник запаса МВД. В среду президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил ведомству активнее привлекать участников спецоперации для решения кадровых проблем.

    «Ветераны специальной военной операции будут обеспечены рабочими местами в органах внутренних дел – это полностью соответствует той концепции, которую глава государства высказывал на всех встречах с бойцами», – отметил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД.

    «Служба в органах внутренних дел во все времена считалась достойной профессией. Граждане будут с большим уважением относиться к заслугам полицейского, если ранее он был участником СВО. Поэтому нужно быть готовым к новым кадровым назначениям», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Иванникова, у МВД хватит ресурсов, чтобы подготовить бывших военных к работе в органах внутренних дел, обучить их тонкостям УПК и работы с гражданским населением. «Безусловно, будут задействованы профильные вузы МВД России, а также учебные заведения, которые готовят юристов. Потенциал профессорско-преподавательского состава в России вполне позволяет решить все задачи, которые поставил президент», – отмечает спикер.

    Иванников считает, что бывшие участники СВО пройдут не только переподготовку, «но и станут профессионалами в полном смысле этого слова в вопросах борьбы с преступностью и терроризмом». По его мнению, ветераны спецоперации, которые приходят с пониманием, кто такой враг и что такое Родина, смогут с работающими ныне полицейскими повысить эффективность работы правоохранителей.

    «Каждый сотрудник органов внутренних дел выполняет свои должностные обязанности на том месте, где ему поручено. И совмещение тех, кто прошел СВО, и тех, кто в тылу боролся с преступностью, создаст очень надежный, верный симбиоз и единство. Это позволит еще более эффективно бороться с организованной преступностью, с терроризмом, да и с большинством противоправных проявлений», – добавил эксперт.

    По его словам, «участников СВО ждут в органах внутренних дел и надеются, что своим трудом, своей службой они внесут значительный вклад в дело борьбы с преступностью».

    В среду президент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Одной из серьезных проблем министерства, подчеркнул глава государства, «остается существенный некомплект личного состава».

    «Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников – все прекрасно это понимают. Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены, начиная уже с текущего года. Понятно, не хочу здесь вдаваться – каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю: прежде всего об уровне заработной платы», – сказал Путин.

    Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава президент назвал «привлечение на службу ветеранов специальной военной операции». «С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», – подчеркнул глава государства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Военные объекты Ирана на границе с Иракским Курдистаном подверглись атаке
    Пентагон начал расследование авиаудара по школе в Иране
    Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева
    В Волчанских Хуторах нашли обезглавленные тела солдат ВСУ
    Оппозиция Белоруссии пыталась выяснить расположение «Орешника»
    Пугающая Аленка стала официальным товарным брендом

    Почему Минфин спровоцировал снижение курса рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи

    Судя по последней риторике американских политиков и утечкам в западных СМИ, Соединенные Штаты перестали выпячивать свою роль в убийстве верховного лидера Ирана. Более того, в Вашингтоне прямо отрекаются от желания уничтожить иранское руководство и перекладывают ответственность на Израиль. Почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации