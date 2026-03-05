Путин поручил кабмину оценить соцобслуживание

Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Путин поручил кабмину оценить предоставление социальных услуг
Президент России Владимир Путин дал поручение провести всесторонний анализ предоставления социальных услуг с акцентом на качество, объем и финансирование, включая участие некоммерческих организаций.
Поручение президента России о мониторинге практики предоставления социальных услуг опубликовано на сайте Кремля.
В документе говорится, что правительство совместно с исполнительными органами субъектов должно проанализировать работу как государственных, так и некоммерческих организаций, уделяя внимание условиям, качеству и объемам предоставляемых услуг. Особый акцент сделан на соблюдении индивидуальных программ и достаточности финансирования.
Результаты мониторинга должны быть представлены руководству страны с предложениями о совершенствовании системы социального обслуживания до 1 июля 2026 года. Среди возможных шагов указывается расширение участия некоммерческих организаций в оказании соцуслуг.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России. Документ был подготовлен по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2025 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности предоставления участникам спецоперации всего объема социальных услуг без излишних формальностей.