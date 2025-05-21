Мишустин призвал проактивно предоставлять соцуслуги участникам СВО

Мишустин поручил Соцфонду обеспечить полный спектр услуг участникам СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Мишустин заявил о важности предоставления участникам спецоперации на Украине всего объема социальных услуг без излишних формальностей, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул: «Очень важно сделать все, чтобы наши защитники получили весь необходимый объем услуг проактивно, без всяких бумажек, без хождения по инстанциям. Без сомнения, в случае необходимости нужно их обязательно сопровождать».

По его словам, речь идет о реабилитации, проезде и других возможностях, о которых граждан важно своевременно информировать. Премьер поручил главе Социального фонда Сергею Чиркову держать этот вопрос на личном контроле.

Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин ранее обратил особое внимание на реабилитацию защитников. Он отметил, что с этого года участники спецоперации и демобилизованные могут обращаться за санаторным лечением, а также получать средства на проезд к месту лечения.

В рамках встречи Мишустин также обсудил с Чирковым итоги работы Социального фонда по национальным проектам «Демография» и «Семья». Премьер выделил значимость проактивного предоставления адресной социальной помощи и развитие электронных сервисов фонда.

Мишустин подчеркнул, что Социальный фонд играет ключевую роль в поддержке граждан, своевременных выплатах пособий, пенсий и других форм поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фонд «Защитники Отечества» передал автомобили с ручным управлением ветеранам СВО.

Ассоциация ветеранов СВО представила электронный сервис персонализированного подбора вакансий для участников спецоперации, вернувшихся «на гражданку». Система разработана совместно с Минстроем. Эта инициатива является частью более широкой стратегии по социальной интеграции ветеранов.