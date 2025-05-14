Фонд «Защитники Отечества» передал автомобили с ручным управлением ветеранам СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Ключи от автомобилей отечественного производства ветеранам СВО из Московской области вручили статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева и губернатор региона Андрей Воробьев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Машины были собраны на заводах «Москвич» в Москве и «Автотор» в Калининграде и адаптированы для людей с тяжелой инвалидностью, полученной в ходе спецоперации на Украине.

Анна Цивилева заявила: «Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью – выдача автомобилей с ручным управлением. Очень важно, чтобы у ветеранов спецоперации была возможность работать, воспитывать детей, заниматься спортом. Наша работа строится на поддержке героев. Своим примером они помогают другим людям с инвалидностью уверенно смотреть в будущее».

Андрей Воробьев отметил роль фонда «Защитники Отечества» в организации реабилитации и создании условий для полноценной жизни ветеранов. Он подчеркнул, что проекты «Герои Подмосковья» и федеральная программа «Время Героев» востребованы среди тех, кто вернулся после ранений и контрактной службы.

Ветеран СВО Виталий Вяхирев поблагодарил за выдачу автомобилей и помощь в реабилитации, отметив, что транспорт с ручным управлением позволяет вернуться к активной жизни и снова стать полноценной частью общества.

Передача автомобилей с ручным управлением – часть комплексной системы реабилитации фонда, включающей адаптацию жилья, обеспечение протезами, одеждой и санаторно-курортным лечением. Каждый получатель машин может пройти бесплатное обучение вождению, чему способствует ДОСААФ России. Инициатива по выдаче автомобилей ветеранам с парной ампутацией ног или передвигающимся на креслах-колясках была предложена фондом весной 2024 года и поддержана президентом России Владимиром Путиным.