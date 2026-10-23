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При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
В результате ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области ранения получили три мирных жителя, сообщил оперативный штаб региона.
«Очередные удары со стороны ВСУ. Пострадали три мирных жителя», – сообщает оперштаб Белгородской области в Max. Там уточнили, что в результате атаки дрона на автомобиль в Шебекине пострадал мужчина, с осколочным ранением поясницы его доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны.
Из-за взрыва еще одного беспилотника там же пострадал мужчина, с осколочными ранениями грудной клетки и плеча он обратился в эту же больницу.
Кроме того, в Белгороде из-за детонации беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение спины, бригада скорой помощи доставила его в Белгородскую областную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что при атаках ВСУ в Запорожской области ранены три человека.
В четверг в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали двое мужчин.
Также в результате серии ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области ранения получили семь мирных жителей.