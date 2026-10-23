При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

Tекст: Вера Басилая

«Очередные удары со стороны ВСУ. Пострадали три мирных жителя», – сообщает оперштаб Белгородской области в Max. Там уточнили, что в результате атаки дрона на автомобиль в Шебекине пострадал мужчина, с осколочным ранением поясницы его доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны.

Из-за взрыва еще одного беспилотника там же пострадал мужчина, с осколочными ранениями грудной клетки и плеча он обратился в эту же больницу.

Кроме того, в Белгороде из-за детонации беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение спины, бригада скорой помощи доставила его в Белгородскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что при атаках ВСУ в Запорожской области ранены три человека.

В четверг в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали двое мужчин.

Также в результате серии ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области ранения получили семь мирных жителей.