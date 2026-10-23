Tекст: Тимур Шайдуллин

Повреждения различной степени получили 15 объектов: пять частных домов и один многоквартирный, три автомобиля, детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка, а также объекты коммунальной инфраструктуры и торговли, сообщили в администрации муниципалитета.

Власти назвали удары по жилым домам, детскому саду, магазинам и сетям жизнеобеспечения терроризмом в чистом виде. «Такие действия еще раз доказывают преступную и бесчеловечную суть киевского режима», – заключили в округе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские военные атаковали с помощью беспилотника здание администрации Михайловского муниципального округа региона.

В четверг в результате атак украинских боевиков на область погиб водитель пассажирского автобуса.

В тот же день операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и полевые склады ВСУ в Запорожской области.



