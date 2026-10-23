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При атаках ВСУ в Запорожской области ранены три человека
В результате атак беспилотников и артиллерии ВСУ в Каменско-Днепровском округе Запорожской области пострадали три человека, сообщили местные власти.
Повреждения различной степени получили 15 объектов: пять частных домов и один многоквартирный, три автомобиля, детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка, а также объекты коммунальной инфраструктуры и торговли, сообщили в администрации муниципалитета.
Власти назвали удары по жилым домам, детскому саду, магазинам и сетям жизнеобеспечения терроризмом в чистом виде. «Такие действия еще раз доказывают преступную и бесчеловечную суть киевского режима», – заключили в округе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские военные атаковали с помощью беспилотника здание администрации Михайловского муниципального округа региона.
В четверг в результате атак украинских боевиков на область погиб водитель пассажирского автобуса.
В тот же день операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и полевые склады ВСУ в Запорожской области.