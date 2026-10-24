В Абхазии за мусорным контейнером найдено тело младенца

МВД Абхазии сообщило об обнаружении тела младенца за мусорным контейнером

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Абхазии.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности ребенка, обстоятельств его гибели и причастных к этому лиц. Собранные материалы переданы в прокуратуру Гагрского района.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на северо-востоке Москвы следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

Весной в подмосковном поселке Большевик возбудили уголовное дело после обнаружения у мусорных баков тела новорожденной с колото-резаными ранами.

До этого на предприятии по утилизации мусора в подмосковной деревне Сахарово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти.