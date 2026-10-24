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В Абхазии за мусорным контейнером найдено тело младенца
МВД Абхазии сообщило об обнаружении тела младенца за мусорным контейнером
В поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии сотрудники коммунальных служб обнаружили тело новорожденного мальчика за мусорным контейнером, сообщило министерство внутренних дел республики.
«Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Абхазии.
На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности ребенка, обстоятельств его гибели и причастных к этому лиц. Собранные материалы переданы в прокуратуру Гагрского района.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на северо-востоке Москвы следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.
Весной в подмосковном поселке Большевик возбудили уголовное дело после обнаружения у мусорных баков тела новорожденной с колото-резаными ранами.
До этого на предприятии по утилизации мусора в подмосковной деревне Сахарово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти.