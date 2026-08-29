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Львова-Белова рассказала о состоянии детей после атаки на Ростовскую область
В результате удара украинских беспилотников по Ростовской области пострадали четверо несовершеннолетних, из них двое детей находятся в тяжелом состоянии, у них минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По словам детского омбудсмена, двое детей, получивших ранения при атаке беспилотников на Ростовскую область, находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости». Львова-Белова сообщила, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны.
«Четверо детей госпитализированы в Аксайскую и Ростовскую больницы. Двое ребят в тяжелом состоянии, двое – в удовлетворительном. У детей минно-взрывные травмы, переломы, резаные раны. Врачи оказывают необходимую помощь», – отметила детский омбудсмен.
Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь заявлял об 11 пострадавших в результате атаки дронов. Падение обломков беспилотников в Пролетарском районе Ростова-на-Дону привело к повреждению двух многоквартирных домов. Львова-Белова добавила, что поддерживает связь с местными властями и региональным детским омбудсменом Тамарой Шевченко.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке на Ростовскую область достигло 11 человек.
В Ростове-на-Дону медики госпитализировали двоих взрослых и двоих детей.