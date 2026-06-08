Скворцова анонсировала выход на рынок первой российской вакцины от менингокока

Tекст: Ольга Иванова

Инновационная разработка выйдет на рынок в 2026 году, передает РИА «Новости».

«В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюнгированные вакцины… Одна из них – уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется «Менговакс B», так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции», – сказала Вероника Скворцова.

Она добавила, что агентство разрабатывает обширную линейку препаратов. Сразу после регистрации новых вакцин ожидается выход следующих отечественных лекарственных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Минздрав объявил о завершающей стадии создания отечественной менингококковой вакцины.

В январе эксперты анонсировали включение данной прививки в национальный календарь к 2027 году.

В прошлом году специалисты ФМБА завершили клинические исследования этого нового препарата с уникальным составом.