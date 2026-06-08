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Скворцова анонсировала выход на рынок первой российской вакцины от менингокока
Уникальный отечественный препарат для защиты от тяжелых септических форм инфекции получит регистрацию и станет доступен пациентам в этом году, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Инновационная разработка выйдет на рынок в 2026 году, передает РИА «Новости».
«В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюнгированные вакцины… Одна из них – уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется «Менговакс B», так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции», – сказала Вероника Скворцова.
Она добавила, что агентство разрабатывает обширную линейку препаратов. Сразу после регистрации новых вакцин ожидается выход следующих отечественных лекарственных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Минздрав объявил о завершающей стадии создания отечественной менингококковой вакцины.
В январе эксперты анонсировали включение данной прививки в национальный календарь к 2027 году.
В прошлом году специалисты ФМБА завершили клинические исследования этого нового препарата с уникальным составом.