В России запланировали включить вакцину от менингита в календарь прививок

Вакцину от менингококка запланировали включить в календарь прививок к 2027 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов сообщил, что вакцинацию против менингококковой инфекции могут сделать бесплатной для россиян уже к 2027 году. Первоначально рассматривались более ранние сроки, однако обсуждение переносов связано с необходимостью наладить полный цикл производства вакцин в России, пишет РИА «Новости».

Власов подчеркнул, что менингококковая инфекция является одной из самых опасных бактериальных инфекций, особенно для маленьких детей, и может привести к быстрой смерти или тяжелой инвалидности. «Даже при спасении жизни мы часто получаем тяжелую инвалидизацию. Лечение одного такого пациента – это сотни часов работы реанимационных бригад и десятки миллионов рублей затрат», – заявил Власов.

Он добавил, что оптимальной профилактикой является использование четырехвалентных и пятивалентных вакцин, охватывающих основные опасные типы возбудителя. Включение вакцинации в календарь прививок позволит производителям получать прогнозируемый государственный заказ, снизить зависимость от импорта и выстроить полный производственный цикл.

Власов отметил, что ускоренное включение вакцинации поможет защитить детей, снизить смертность и затраты на лечение последствий инфекции. Он призвал реализовать четкий поэтапный план с прозрачным финансированием и гарантированным обеспечением вакциной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство еще в июле 2025 года анонсировало внедрение новой вакцины против менингококка с уникальным составом к 2027 году.

Эта новость прозвучала на фоне того. что в России зафиксировали двукратный рост числа случаев менингококковой инфекции, что стало поводом для поиска дополнительных мер защиты уязвимых групп.

В сентябре вспышка менингококковой инфекции перешла на детей, вызывая тяжелые менингиты и приводя к инвалидности в трети случаев.



