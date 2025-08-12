РБК: Инфекционисты призвали к срочным мерам из-за менингококка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Необходимость срочных мер из-за роста числа заболевших менингококковой инфекцией в России обсудили инфекционисты, передает РБК. В текущем году зафиксировано уже 1,2 тыс. случаев, что вдвое превышает показатели за весь прошлый год.

Врач-инфекционист Екатерина Степанова заявила: «На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп».

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов отметил, что вакцинация должна быть включена в национальный календарь прививок и охватывать все основные серотипы менингококка. Он добавил, что необходимые вакцины уже существуют, но необходимо наладить их массовое производство.

По данным специалистов, сейчас вакцинация проводится только по эпидемиологическим показаниям, в первую очередь для детей, подростков, призывников, студентов и лиц с ослабленным иммунитетом. Однако всеобщей иммунизации нет, что врачи считают необходимым в условиях текущей ситуации.

Инфекционист Лилит Аракелян пояснила, что рост заболеваемости связан с отложенными прививками во время пандемии, увеличением массовых мероприятий, завозом новых штаммов и ростом числа антипрививочников. Она подчеркнула, что единственным способом профилактики остается вакцинация, доступная в России для всех основных групп менингококка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство пообещало запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году. В Роспотребнадзоре отметили, что менингококковая инфекция может иметь «молниеносную» форму. В Екатеринбурге сотрудники Ozon заразились менингококковой инфекцией.