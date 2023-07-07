В Роспотребнадзоре рассказали о «молниеносной» форме менингококка

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7 июля, пятница  |  Последнее обновление — 06:30  |  vz.ru
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Рубль подстроился под новые задачи экономики

Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль Светлана Денисова/ТАСС
Доллар стоит уже почти 93 рубля, евро – около 101 рубля. Резко подорожала и китайская валюта – до 12,8 рубля. Последний раз рубль был так слаб весной прошлого года. Однако на этот раз ждать поддержки неоткуда, резкого разворота не будет. Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль. Так экономика подстраивается к изменению структуры экспорта и импорта. Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

Очереди грузовиков на границе – результат антироссийских санкций REUTERS/Vasily Fedosenko
На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад, и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Взрыв в Киеве как история всей Украины

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    срыв «контрнаступа»


    Российские авиабомбы поставили руководство ВСУ в тупик

    MQ-9 Reaper


    США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников

    Видео

    новые угрозы


    Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

    курсы валют


    Рубль подстроился под новые задачи экономики

    спецоперация на украине


    Зачем ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР

    менеджер конфликта


    Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

    поле боя


    Как изменилась тактика применения танков со времен Курской битвы

    приближение победы


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    Украина и США готовятся вместе взорвать атомную электростанцию

    В Роспотребнадзоре рассказали о «молниеносной» форме менингококка

    Эксперт Роспотребнадзора Королева рекомендовала привиться против менингококковой инфекции

    7 июля 2023, 06:30

    Текст: Ольга Никитина

    В постковидный период наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, включая менингококковую, от которой россиянам следует сделать прививку, сообщила руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.

    Королева в комментарии ТАСС призвала россиян привиться и защитить себя от этого опасного заболевания. Она предупредила, что пациент может столкнуться с «молниеносной» формой болезни, при которой его состояние ухудшается довольно быстро

    Эксперт рассказала, что против менингококковой инфекции разработаны несколько вакцин. Данная прививка не входит в перечень обязательных, однако делать ее в рамках календаря профилактических прививок стоит, отметила она.

    Вакцинация против менингококковой инфекции показана почти всем, за исключением случаев, когда на момент прививки у взрослого или ребенка есть острое заболевание, сообщила Королева. Также, уточнила она, есть возрастные ограничения, разобраться с которыми поможет врач.

    Королева рассказала, что менингококк передается от человека к человеку воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или даже во время общения. Потому заболевание особенно активно распространяется в закрытых коллективах.

    Первые симптомы заболевания схожи с обычными острыми респираторными инфекциями: общее недомогание, слабость, температура, головная боль. Однако есть у менингококка и отличительные особенности: высокая температура, до 39-40 градусов, которая почти не сбивается, а также нестерпимая головная боль, которую почти нельзя снять лекарствами. Эти симптомы, отметила Королева, должны насторожить и врача, и самого пациента.

    Позднее присоединяются и другие симптомы: специфическая сыпь, ригидность затылочных мышц (голова склоняется назад), холодные кисти рук и стопы из-за нарушения кровообращения. Всех заболевших из-за тяжести состояния госпитализируют в стационар, сообщила эксперт.

    Ранее экс-руководитель Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что если менингококковую инфекцию запустить и вовремя не обратиться к врачу, то человека ждет летальный исход. Однако такие случаи крайне редки, отметил он.

    СМИ назвали цели российского удара во Львове
    РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ
    		   
    6 июля 2023, 17:28
    Фото: VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России.

    С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости».

    Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он.

    До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов.

    Коментарии (52)
    США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников
    		   
    6 июля 2023, 16:56
    Фото: MOD Russia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.

    Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС.

    Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством».

    До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников.

    Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России).

    В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.

    Коментарии (32)
    Российские авиабомбы поставили руководство ВСУ в тупик
    War Zone: Украинские военные не понимают, как работают российские авиабомбы
    		   
    6 июля 2023, 19:44
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления, утверждает американское издание War Zone.

    Украинские официальные лица считают, что авиабомбы могут наводиться с помощью «какого-то вида GPS-наведения», но мало конкретных подробностей о том, как это работает, говорится в материале War Zone, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что киевский режим считает эти бомбы очень эффективными, они позволяют работать по целям с безопасного расстояния.

    Летчик ВКС России, участвующий в СВО, в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские инженеры с помощью нового средства – универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) – превратили советские авиабомбы в современные.

    Эти бомбы способны наводиться по спутниковой навигации на цель. Приборы наведения прикрепляют к обычной авиабомбе, ее можно запускать на цель за пределами дальности ПВО противника, сообщил собеседник.

    Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы «проблемой для Украины» и попросил у Запада истребители F-16, чтобы «создать баланс сил в воздухе».

    Коментарии (38)
    В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
    NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
    		   
    6 июля 2023, 16:41
    Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Jonathan E. Ramos
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.

    Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.

    Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».

    Коментарии (35)
    Корабли ВМФ России высокоточным ударом нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ
    		   
    6 июля 2023, 14:44
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью ударили по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, удар наносился оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что в ночь на четверг ВС России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

    «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    В начале июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк».

    Коментарии (36)
    Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне
    Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне, и начал предъявлять претензии Западу
    		  
    6 июля 2023, 11:43
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не сможет одержать победу в войне, и поэтому начал предъявлять претензии своим западным партнерам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

    По его словам, Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей, и постепенно начал предъявлять претензии Западу в виде денег и нового оружия, передает ТАСС.

    Лукашенко указал, что Зеленский договорился с западными лидерами еще до начала специальной военной операции «воевать до последнего украинца» в обмен на оружие и финансовую помощь.

    По его словам, Зеленский будет настаивать на вступлении НАТО в конфликт с Россией после принятия Украины в альянс.

    «Страны Запада готовили почву для атаки на нас, прежде всего на Россию, с территории Украины. Давно готовили, с первого Майдана, – сказал Лукашенко.

    Коментарии (23)
    Спрогнозировано полное исчезновение программистов к 2028 году
    Глава Stability AI Мостак заявил о возможном исчезновении программистов примерно через пять лет в связи с развитием ИИ
    		   
    6 июля 2023, 15:21
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    В мире может не остаться программистов примерно через пять лет в связи с тем, что к 2028 году всю их деятельность возьмут на себя системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак.

    По его словам, уже 41% всего кода генерируется ИИ, в этой связи будущее для программистов не выглядит слишком радужным, передает «Газета.Ru».

    «За три месяца тема ИИ в трендах GitHub обогнала по популярности биткоин и эфир, две главные криптовалюты», – отметил бизнесмен.

    Кроме того, Мостак заверил в том, что уже в 2024 году условия для доступа к ИИ будут упрощены, в частности, к концу 2024 года ChatGPT на мобильном телефоне будет работать без подключения к интернету.

    Глава Stability AI подчеркнул, что рассматривает ИИ как инструмент, расширяющий человеческий потенциал, а не как угрозу, которая его уничтожает.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему опасность искусственного интеллекта исходит от человека.

    Коментарии (26)
    ВС России захватили ракету Storm Shadow
    		  
    6 июля 2023, 20:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, она передана профильным ведомствам для изучения.

    Отмечается, что ракета досталась практически целой и уже доставлена в Москву, передает РИА «Новости». Она разрушена лишь частично, так как упала плашмя.

    В ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. По данным собеседника агентства, бойцам пришлось принять бой, чтобы отбить ракету у противника.

    Изучение начинки ракеты позволит найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

    Коментарии (35)
    Эксперт увидел «распил» в продаже Болгарией российского ядерного оборудования Украине
    Эксперт Анпилогов: Покупка Украиной оборудования для АЭС у Болгарии похожа на большой «распил»
    		   
    6 июля 2023, 22:30
    Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупка Украиной оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее WSJ сообщила о том, что Болгария решила продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене».

    «На АЭС «Белене» – не готовые реакторы, а их корпуса и часть вспомогательного оборудования, но отнюдь не все необходимое. Если немного упростить, то корпус реактора – это огромная бочка, в которой плавают все тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Но для его работы нужны парогенераторы, главные циркуляционные насосы, турбины, генераторы, производящие электричество, и много другого оборудования», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Эти корпуса были поставлены Росатомом в Болгарию, но потом София отказалась от проекта и выплатила неустойку российской стороне. Нет никакого смысла помещать эти корпуса на Хмельницкую АЭС, как допускают западные СМИ, потому что без Росатома достроить реакторы практически невозможно. Да, там есть хорошая площадка для этого, подведены коммуникации, есть открытое распределительное устройство. Но для инжиниринга этого недостаточно», – пояснил собеседник.

    «Возможно, Украина могла бы попытаться собрать один реактор с использованием того задела, который есть у Болгарии. Но, на мой взгляд, это тоже почти нереализуемая задача. У властей в Киеве и Софии есть лишь эксплуатационная документация для реактора, но не конструкторская. В ней нет полного объема информации, который позволил бы изготавливать, монтировать, налаживать и запускать оборудование», – детализировал эксперт.

    «Украина может попробовать с помощью оборудования с АЭС «Белене» продлить срок эксплуатации уже работающих реакторов на той же Хмельницкой АЭС. Но агрегатная замена в реакторах – уникальная процедура. Насколько я помню, она вообще ни разу не производилась, хотя теоретически возможна. Такая операция требует безостановочного авторского надзора и проектных работ, которые может предоставить, опять же, только Росатом», – указал он.

    «Советские и российские стандарты строительства АЭС серьезно отличаются от американских и европейских. У нас разнятся даже такие базовые вещи, как марочники стали, не говоря уже о чем-то более серьезном. Одно дело – изготовить чайную ложку, и совершенно другое – когда ваша конструкция должна работать при температуре 500 градусов и выдерживать огромный поток нейтронов. С такими вещами не шутят», – напомнил специалист.

    «Единственный жизнеспособный вариант – покупка Украиной у Болгарии оборудования для аварийного ремонта небольших агрегатов уже работающих энергоблоков.

    Но это, мягко говоря, сделка не того масштаба, о которой стоило бы сообщать на каком-то высоком уровне. Такого рода ремонт на АЭС украинская сторона давно делает сама на свой страх и риск», – отметил собеседник.

    «Кстати, первые два реактора Южно-Украинской АЭС уже переступили допустимый временной порог эксплуатации. Это же касается двух реакторов на Ровенской АЭС. Украина рискует, эксплуатируя их без контроля со стороны Росатома. И «Белене» тут не поможет», – добавил Анпилогов.

    «Кроме того, 650 млн долларов – это совсем небольшая сумма на покупку оборудования для АЭС. Сейчас новый готовый реактор стоит от шести до десяти млрд долларов», – пояснил эксперт. «Вообще, вся сделка похожа на профанацию или большой «распил», а инженерного смысла в ней нет никакого. Украинские и болгарские специалисты не могут не понимать этого», – подчеркнул специалист.

    «Более того, со стороны Европы и США бессмысленно таким образом пытаться подорвать влияние Росатома в Европе. В тех странах, где Росатом остался работать – там его позиции железобетонные. Это, например, Венгрия, которая уже заявила, что прибегнет к российским услугам при плановой замене реакторов на АЭС «Пакш». Также Росатом работает в Белоруссии, Китае, Египте и Турции, которая строит АЭС «Аккую», не принимая во внимание все эти европейские расклады», – отметил эксперт.

    В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Болгария близка к заключению сделки по продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого важного оборудования украинской государственной компании по атомной энергии «Энергоатом». Таким образом, как утверждает издание, Европа надеется ослабить контроль Москвы над энергоснабжением в регионе.

    Предполагается, что в рамках сделки софийская государственная энергетическая компания НЭК продаст Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» за 650 млн долларов. США могут предоставить Украине средства для покупки. Еще один вариант – приобретение Болгарией миноритарной доли в Хмельницкой АЭС, где затем будет установлено оборудование.

    Сообщения о сделке появились после того, как в Софию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В это время был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между правительствами двух стран. Зеленский написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что энергетика является «фундаментальным приоритетом» переговоров.

    По словам официальных лиц, возможную сделку, над которой работали несколько недель, держали в секрете, чтобы пророссийские политики в Болгарии не попытались ее заблокировать. Затем документ поспешно протолкнули через законодательные органы. Это вызвало критику со стороны двух основных оппозиционных партий Софии – Социалистической партии и партии «Возрождение», которые проголосовали против сделки.

    Напомним, АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти Болгарии заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.

    Коментарии (8)
    Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
    		   
    6 июля 2023, 15:36
    Фото: REUTERS/Anna Voitenko
    Текст: Алексей Дегтярев

    Контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    США и страны НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и украинского народа, разрекламированное наступление ВСУ уже привело «к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», сказал он, передает РИА «Новости».

    Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявлял, что у украинских войск почти не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной.

    Коментарии (13)
    Болгария решила продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
    Болгария выразила готовность продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
    		   
    6 июля 2023, 17:20
    Фото: Rosatom/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Болгария заявила о планах продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около 650 млн долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Согласно условиям сделки, переговоры по которой еще ведутся, софийская госэнергокомпания NEK продаст «Энергоатому» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», передает РИА «Новости».

    АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти страны заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.

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    Зеленский собрался судить занявших сторону России жителей Донбасса
    Зеленский призвал преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
    		   
    6 июля 2023, 08:56
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Елизавета Шишкова

    Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.

    «Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент.

    Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение сторонников России на Украине.

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    Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина в Белоруссии
    		   
    6 июля 2023, 11:27
    Фото: Лев Бородин/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко.

    «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…» – передает слова Лукашенко «БелТА».

    Также президент заявил, что, по его данным, бойцы «Вагнера» сейчас находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.

    В то же время Лукашенко также уточнил, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России. При этом рисков для республики из-за факта присутствия бойцов ЧВК в стране Лукашенко не видит. «Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации», – заявил он.

    Кроме того, белорусский президент указал, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в республике она может быть задействована для обороны страны.

    «Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Белоруссии востребован», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер».

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    На Украине национализировали активы «Ильюшина»
    		   
    6 июля 2023, 13:22
    Фото: Михаил Кутузов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    На Украине национализировали активы российского предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», сообщили в офисе украинского генерального прокурора.

    По материалам офиса генерального прокурора и на основании собранных доказательств Высшим антикоррупционным судом удовлетворен иск министерства юстиции Украины о передаче в доход Украины активов, принадлежащих госкорпорации «Ростех», передает РИА «Новости».

    В сообщении утверждается, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более 4 млн долларов, которую предприятие «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» в 2010 году передало государственному предприятию «Антонов» для проведения испытаний.

    Напомним, в 2016 году президент авиастроительного госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил о намерении Киева добиваться запрета полетов используемых Россией самолетов «Ан» за пределами страны, если Москва откажется от украинского сервисного обслуживания этих летательных аппаратов.

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    Рар сказал, чем закончится санкционный конфликт Венгрии и Украины
    Германский политолог Рар: Украине рано или поздно придется отменить санкции в отношении венгерского банка ОТР
    		   
    6 июля 2023, 13:44
    Фото: hungary.mfa.gov.ua
    Текст: Дарья Волкова

    Брюссель попытается примирить Венгрию и Украину. Однако Будапешт будет непреклонно следовать своей политике и настаивать на снятии украинских санкций с банка ОТР, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Будапешт пригрозил блокировкой антироссийских решений в ЕС, если Украина не отменит рестрикции в отношении венгерского банка ОТР.

    «Решения по каждому пакету санкций Евросоюз может принимать только единогласно. Поэтому я предполагаю, что в конечном счете ЕС придется давить и на Венгрию, и на Украину, чтобы замять конфликт двух стран», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Пока что украинская сторона продолжает агрессивно настаивать на своем и применять санкции к венгерскому банку за сотрудничество с Россией. В свою очередь Венгрия, отстаивая национальные интересы, будет голосовать против решений ЕС и добиваться снятия украинских рестрикций. Будапешт апеллирует к тому, что он соблюдает все европейские ограничения, но поддерживает торговые отношения там, где это можно и выгодно», – отметил он.

    «По моему мнению, Брюсселю вряд ли удастся повлиять сразу на обе стороны, поскольку ситуация патовая. Рано или поздно Украине придется принять, что, сохраняя санкции, они будут и дальше сталкиваться с блокировкой решений ЕС. Как следствие, в конечном счете либо Украина сдастся, либо конфликт продолжится. Но Венгрия не отступит», – заключил политолог.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит голосовать против поставок оружия Украине. Он отметил, что Будапешт будет придерживаться этой политики до тех пор, пока крупнейший банк государства OTP находится в списке «международных спонсоров войны».

    Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД страны. Он добавил, что речь идет о национальных интересах Венгрии, поэтому Будапешт не интересует, что думают о сложившейся ситуации в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.

    Напомним, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока офис Зеленского не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.

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