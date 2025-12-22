  • Новость часаМинобороны доложило о 35 уничтоженных за три часа дронах ВСУ над регионами
    Морскому пиратству США поставит предел Китай
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Посольство сообщило о скором выезде экипажа Ми-26 из Туниса
    Блумберг: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    22 декабря 2025, 00:00

    FT узнала, что Макрона в ЕС считают предателем Мерца из-за активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    За несколько недель до саммита в четверг в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам, но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Франции будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если активы придется срочно возвращать Москве.

    «Он предал нас, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводит Financial Times (FT) комментарий высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, отметил, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать.

    «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы»... Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он FT.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии

    20 декабря 2025, 18:38
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    19 декабря 2025, 14:00
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    21 декабря 2025, 15:30
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    19 декабря 2025, 10:30
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    План Евросоюза по использованию российских замороженных активов для кредита Украине провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони, сообщает Politico.

    В последние дни перед саммитом дипломаты Евросоюза пытались убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера одобрить использование доходов от российских активов для поддержки Украины и предоставили дополнительные финансовые гарантии для защиты интересов Бельгии. Основная часть российских активов в Европе находится в Euroclear, зарегистрированной в Бельгии, и де Вевер требовал от других стран неограниченных выплат в случае возврата денег Россией, пишет Politico.

    Это условие оказалось неприемлемым даже для сторонников схемы, и план получил прозвище «чек в белую». На фоне внутриполитической поддержки в Бельгии тактика де Вевера привела к росту недовольства среди других лидеров Евросовета. Страны-члены стали обсуждать возможность обойти вето Бельгии, однако к этому не пришлось прибегать.

    В это время Бельгия и Италия тайно выдвинули альтернативу – выпуск совместного долга Евросоюза, чтобы заменить план по российским активам. Французский президент обосновал: «Это оказался самый реалистичный и практичный вариант».

    На том же саммите обсуждался и торговый договор между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, за который выступал канцлер Германии Фридрих Мерц. Против соглашения возражала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которой удалось добиться отсрочки заключения сделки до января и совместно с де Вевером заблокировать оба ключевых проекта Мерца. Мелони прокомментировала решения фразой: «Победил здравый смысл».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как сложные и опасные, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника».

    Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не приняли решение о выдаче Киеву «репарационного кредита» за счет экспроприации российских средств.

    ЕС договорился предоставить Украине 90 млрд евро помощи за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, однако Венгрия, Чехия и Словакия освобождены от этих обязательств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал провал попыток конфискации российских активов ударом по политическому капиталу Урсулы фон дер Ляйен, Мерца и их союзников.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    Центральный банк России намерен требовать компенсацию через российские арбитражные суды у банков Европейского союза в случае использования или блокировки активов без согласия.

    19 декабря 2025, 12:55
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент сделал заявление о попытках изъятия российских активов в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что слово «кража» не подходит для происходящего: «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – сказал Путин.

    По его словам, Евросоюзу не удается осуществить такую конфискацию, так как последствия таких действий могут быть крайне тяжелыми.

    «Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – прим. ВЗГЛЯД)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что выдача кредитов на Украину под обеспечение российскими активами приведет к росту финансовых обязательств стран ЕС, ситуация которых уже осложнена бюджетными проблемами.

    Президент также предостерег, что если европейские страны начнут практиковать конфискацию активов, это подорвет доверие к еврозоне и приведет к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы региона, сообщает ТАСС.

    «Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», – сказал Путин.

    Выдача кредита Украине под российские активы приведет к росту долговых обязательств стран Евросоюза, несмотря на то, что их бюджеты уже испытывают серьезные трудности, заявил президент.

    По его словам, кредит, выданный под залог российских активов, увеличит долговую нагрузку каждой отдельной страны ЕС, а например, «во Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7%, а там 120%. Дефицит бюджета у нас 2,6%, в следующем году будет 1,6%, а во Франции 6%. Ну и несите теперь в бюджет эти дополнительные обязательства. По-моему, там бюджет проходит достаточно сложно», – подчеркнул Путин.

    Президент также отметил, что сомнения по поводу сохранности активов в Европе появились не только у России, но и у других государств, в первую очередь у стран, обладающих свободными ресурсами, особенно нефтедобывающих. По мнению российского лидера, эти страны уже начинают задумываться о перспективах своих вложений и появлении риска конфискации средств.

    Конфискация российских активов, по словам Путина, может нанести серьезный удар по репутации и доверию к еврозоне. Как пишет ТАСС, в Европе хранят свои золотовалютные резервы множество государств, и такие решения способны значительно подорвать как общий имидж, так и финансовую устойчивость региона.

    Кроме того, Путин убежден, что российские активы, оказавшиеся за границей, рано или поздно придется вернуть. Даже если сейчас европейские страны предпримут попытки конфискации, последствия таких шагов выйдут за рамки только имиджа – речь идет о фундаментальных принципах финансового устройства, и, как отметил российский президент, «что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    19 декабря 2025, 22:11
    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    20 декабря 2025, 20:08
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    19 декабря 2025, 11:34
    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России

    Политолог Ткаченко назвал личное поражение фон дер Ляйен итогом ключевого саммита ЕС

    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины изначально был авантюрой, связанной с амбициями Урсулы фон дер Ляйен. Предварительные итоги саммита ЕС – ее личное поражение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал провал плана ЕК по экспроприации активов России и решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро в долг под гарантии общего бюджета ЕС.

    «Предварительные итоги саммита ЕС – личное поражение Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», – иронично отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению собеседника, причин провала плана главы Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины несколько: во-первых, позиция Банка России, который подал иск в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США.

    Но самое главное – экспроприация средств противозаконна, о чем открыто говорит целый ряд стран-членов объединения. «Чтобы присвоить активы, европейцам необходимо пересмотреть, в частности Лиссабонский договор и создавать новую правую базу, этого сделано не было», – напомнил эксперт. Он назвал план ЕК «авантюрой», связанной с амбициями лично фон дер Ляйен и брюссельской бюрократии.

    По прогнозам аналитика, евробюрократы «поругают» Бельгию, которая выступала в авангарде противников кражи российских активов. «Еврокомиссия также хотела бы ущемить суверенитет страны в максимально возможном объеме», – указал спикер. Что касается соглашения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, то оно знаменует начало крушения европейских финансов, продолжил Ткаченко.

    «Кто будет выпускать облигации? Чем их гарантировать? Во сколько заимствования обойдутся Евросоюзу? – рассуждает собеседник. – Я не удивлюсь, если все закончится тем, что через какое-то время, скажем, Совет министров Европейского союза примет решение, что обещание неисполнимо».

    «Заимствования под гарантии бюджета ЕС – это то, чего Еврокомиссии очень хотелось избежать. Недовольные избиратели, каковых немало, получают новый повод ворчать – в конечном итоге на Украину пойдут их деньги. Это используют антисистемные силы. Ну и поскольку заимствование и выделение пойдут траншами, на каком из них наступит политический сбой с восклицанием «доколе!», остается только гадать», – добавил, в свою очередь, политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, Россия, вероятнее всего, «никогда не увидит свои активы». «Иллюзий питать не надо. Но противнику они не пошли, а в дальнейшем могут быть использованы в гипотетическом размене чего-то на что-то. Исход, в целом, благоприятный», – считает аналитик.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    20 декабря 2025, 11:12
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    19 декабря 2025, 09:40
    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен

    NYT: Провал плана по изъятию активов России стал крахом Мерца и фон дер Ляйен

    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность лидеров Евросоюза согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины стала болезненным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщают The New York Times (NYT) и Politico.

    Издание пишет, что провал инициативы по изъятию замороженных российских активов стал крупным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Как отмечает американское издание, суть обсуждавшегося на саммите ЕС плана заключалась в экспроприации активов России и передаче их Украине под видом «репарационного кредита». Однако против выступили многие участники встречи. Итогом стал компромисс: ближайшее финансирование Киева будет осуществляться за счет коллективных займов Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

    Как пишет Politico, новая схема удовлетворила страны Южной Европы, тогда как Германия и северные страны ЕС традиционно выступали против подобных долговых инструментов из-за риска финансовых потерь. Вместо немедленного изъятия российских активов европейские лидеры лишь договорились в будущем рассмотреть их возможное использование для возврата кредитов Украине.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    Участники встречи ЕС на высшем уровне ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

    ЕС договорился о предоставлении Киеву помощи на сумму 90 млрд евро за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, но от этих обязательств освободили Венгрию, Чехию и Словакию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании продолжения конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС пояснила, что теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС, если оно будет принято.

    Кремль в ответ пообещал задействовать все возможные правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    19 декабря 2025, 21:08
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии подготовило законопроект, который расширяет полномочия федеральной разведывательной службы страны (BND), пишут СМИ.

    Об этом сообщили телеканалы телерадиокомпании WDR, NDR и газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ ведомства, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала ARD, к которому принадлежат WDR и NDR, Новый пакет мер предусматривает, что BND теперь сможет не только собирать и анализировать информацию, но и действовать оперативно, в том числе проводить диверсии за рубежом и осуществлять кибератаки против военных объектов других стран.

    В частности, как говорится в сообщении, агентам BND могут разрешить совершать за границей определенные уголовно наказуемые действия, если это необходимо для выполнения их задач. Пример из законопроекта – вскрытие автомобиля для изъятия документов или, в особых случаях, вербовка в качестве информаторов лиц с 16 лет.

    Кроме того, немецкие разведчики смогут устанавливать оборудование для отслеживания на вражеские системы вооружений или выводить их из строя, что может затрагивать, например, ракетные комплексы или ядерные центрифуги, которые могут быть предназначены для экспорта в Иран. Новые полномочия также включают право сбивать беспилотники над объектами BND, запрашивать у производителей и автосервисов информацию о транспортных средствах, применять ПО для распознавания лиц и тайно проникать в жилые помещения для установки шпионских программ.

    «В рамках национальной особой ситуации федеральная разведывательная служба вправе осуществлять действия на основе оперативных дополнительных полномочий, если надлежащую полицейскую или военную помощь невозможно получить своевременно либо если мера должна быть проведена на территории иностранного государства», – приводится цитата из законопроекта.

    Выдача подобных полномочий станет возможна только после одобрения новой структуры – национального совета по безопасности и последующего утверждения парламентом, если Германия официально объявит о наступлении особой ситуации в сфере безопасности, связанной с «систематической угрозой».

    В прошлом году Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотрудников.

    21 декабря 2025, 07:58
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    19 декабря 2025, 09:53
    Дмитриев заявил о «решающем ударе по Урсуле, Мерцу, Стармеру»
    Дмитриев заявил о «решающем ударе по Урсуле, Мерцу, Стармеру»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры Европы, такие как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, не преуспели в конфискации российских активов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    «Решающий удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и поджигателям войны: они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов», – указал Дмитриев, передает «Лента.ру».

    Ранее лидеры ЕС в первый день саммита не согласовали использование российских активов для кредита Украине.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы сможет только особое решение саммита ЕС.

    СМИ отмечали, что неспособность лидеров ЕС согласовать конфискацию замороженных российских активов стала болезненным политическим поражением для Мерца и фон дер Ляйен.

    20 декабря 2025, 13:31
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийский премьер Барт де Вевер прокомментировал статью в Politico, которая назвала его страну «самым ценным активом России» за то, что ее позиция сорвала выделение Украины репарационного кредита за счет российских активов. В завершении пресс-конференции он в шутку заявил, что ему пора ехать на дачу в Петербурге.

    «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед – Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом», – цитирует де Вевера РИА «Новости».

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Ранее в ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных активов России под для «репарационного кредита» киевскому режиму, но решили выделить ему 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    19 декабря 2025, 07:19
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В интересах европейцев и украинцев поиск подходящей основы для дискуссии с российским лидером, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в Европе нужно найти этот способ «в ближайшие недели».

    Летом Макрон заявлял о готовности поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Тогда же оба президента провели телефонный разговор.

    19 декабря 2025, 09:55
    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не намерен возвращать России активы
    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не намерен возвращать России активы
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возвращать России заблокированные активы, а инициатива экспроприации была признана технически и юридически опасной, заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Барт де Вевер заявил по итогам саммита Евросоюза, что ЕС не имеет ни малейшего намерения возвращать российские активы, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Бельгия поддержала бессрочную заморозку российских активов в своей юрисдикции, но смогла заблокировать их экспроприацию для финансирования Украины.

    Де Вевер также охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как «очень сложное, техническое, рискованное и опасное» решение, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника». Он подчеркнул, что обсуждение сопровождалось серьезными сомнениями и вызвало негативную реакцию у ряда государств-членов ЕС.

    Ранее Де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро.

    Участники встречи ЕС на высшем уровне не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Вместо этого Евросоюз договорился о предоставлении Киеву 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, от чего освобождены Венгрия, Чехия и Словакия.

    До этого дипломаты ЕС утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Евросоюз сохраняет за собой право использовать эти активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае конфискации активов.

    Центральный банк России намерен требовать компенсацию у банков Евросоюза через российские арбитражные суды за заблокированные и использованные без согласия активы.

