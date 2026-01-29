Оппозиция раскритиковала отказ ФРГ от участия в Совете мира

Лидер АдГ Вайдель назвала ошибкой отказ Берлина от Совета мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в ходе заседания Бундестага назвала ошибкой фактический отказ Берлина от участия в Совете мира, созданном по инициативе президента США Дональда Трампа.

«То, что вы отказываетесь от участия в инициированном Дональдом Трампом Совете мира, – это ошибка», – обратилась Вайдель к канцлеру Фридриху Мерцу, пишет ТАСС.

Вайдель подчеркнула, что Совет мира может стать шансом преодолеть многочисленные препятствия, связанные с неэффективной работой ООН. Она уверена, что новый международный орган открывает дополнительные возможности для дипломатического взаимодействия.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Германия готова вступить в Совет мира, однако в его нынешней структуре Берлин не может поддержать инициативу.

Напомним, 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, который был создан для управления сектором Газа и последующего урегулирования международных конфликтов в других регионах. Дональд Трамп сообщил, что к инициативе уже присоединились другие государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони создают новый альянс для развития оборонного сотрудничества и поддержки промышленности ЕС.

При этом, консерваторы во главе с Мерцем пытаются остановить рост популярности партии «Альтернатива для Германии» на востоке страны. А немецкие спецслужбы уже включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.