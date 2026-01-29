Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.0 комментариев
Лихач спровоцировал аварию с автобусом под Нижним Новгородом
Водитель легковушки подрезал рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами между деревнями Сырохватово и Рекшино в Нижегородской области, сообщили в областном правительстве.
Инцидент произошел утром на дороге Нижний Новгород – Шахунья – Яранск, причиной ДТП стал опасный маневр легкового автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение областного руководства.
По предварительным сведениям, управлявший маршруткой шофер не учел погодные условия и допустил съезд транспортного средства в кювет.
«По информации перевозчика, между деревнями Сырохватово и Рекшино
Водитель легкового автомобиля, по данным перевозчика, подрезал автобус, следовавший по маршруту №126. Автобус перевернулся. Водитель легковушки скрылся.
В министерстве здравоохранения области уточнили информацию о состоянии пассажиров. Травмы получили три человека, двое из которых были доставлены в Борскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший отделался ушибами и от госпитализации отказался.
