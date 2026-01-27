Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.4 комментария
В Иркутской области пострадали 12 человек при столкновении автобуса и грузовиков
В результате аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Иркутской области медицинская помощь потребовалась 12 людям.
Количество пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых автомобилей в Иркутской области увеличилось до 12 человек, передает ТАСС. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, уточнив, что помощь понадобилась водителю и одиннадцати пассажирам автобуса.
По предварительным данным ведомства, авария произошла на маршруте из Иркутска в Улан-Удэ. В результате столкновения двух большегрузов и микроавтобуса Hiace пассажиры получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения.
