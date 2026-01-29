Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Песков заявил о приоритете интересов России в сделке «ЛУКОЙЛа» и Carlyle
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интересы отечественной компании должны оставаться приоритетом в процессе сделки между «ЛУКОЙЛом» и Carlyle.
Интересы российской компании должны быть обеспечены и соблюдены в рамках сделки между «ЛУКОЙЛом» и американской компанией Carlyle, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, такие сделки относятся к корпоративным договоренностям, которые не подлежат комментированию со стороны Кремля.
«Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми – это основа нашей позиции. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», – сказал представитель Кремля.
Ранее компания «ЛУКОЙЛ» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.