ФСБ задержала забайкальца за поддержку ракетных атак на дома в Белгороде
В Забайкальском крае местного жителя обвинили в публичном оправдании террористических атак украинских спецслужб, включая ракетный удар по жилому дому в Белгородской области.
О задержании злоумышленника сообщило региональное управление ФСБ, передает РИА «Новости». Мужчина был активным участником антироссийских чатов в Telegram, где публиковал противоправные материалы.
«Оставлял комментарии, направленные на публичное оправдание актов терроризма, организованных спецслужбами Украины, в том числе в отношении ракетных ударов, нанесенных по жилому дому в Белгородской области», – говорится в сообщении пресс-службы.
Следственный отдел возбудил уголовное дело за публичное оправдание терроризма в интернете. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками контрразведки Восточного военного округа. Спецслужбы также обнародовали видеозапись момента задержания фигуранта на улице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Чите уроженца Забайкалья за призывы к ударам по Крымскому мосту.
