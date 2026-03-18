ФСБ задержала забайкальца за поддержку ракетных атак на дома в Белгороде

Жителя Забайкалья задержали за оправдание украинских ударов по Белгороду

Tекст: Мария Иванова

О задержании злоумышленника сообщило региональное управление ФСБ, передает РИА «Новости». Мужчина был активным участником антироссийских чатов в Telegram, где публиковал противоправные материалы.

«Оставлял комментарии, направленные на публичное оправдание актов терроризма, организованных спецслужбами Украины, в том числе в отношении ракетных ударов, нанесенных по жилому дому в Белгородской области», – говорится в сообщении пресс-службы.

Следственный отдел возбудил уголовное дело за публичное оправдание терроризма в интернете. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками контрразведки Восточного военного округа. Спецслужбы также обнародовали видеозапись момента задержания фигуранта на улице.

