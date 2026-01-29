Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Мишустин напомнил об увеличении маткапитала с февраля
Размер материнского капитала на первого и последующих детей вырастет с 1 февраля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что индексация затронет не только новые сертификаты, но и неиспользованные остатки средств, выданные ранее, передает ТАСС.
Премьер отметил, что сумма материнского капитала на первого ребенка приблизится к 730 тыс. рублей, а на второго и последующих детей – к 963 тыс. рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля увеличится более чем на 38 тыс. рублей и составит 729 тыс. рублей.
