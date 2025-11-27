Молодые ученые представили 76 изобретений на конгрессе в «Сириусе»

Tекст: Вера Басилая

V Конгресс молодых ученых прошел с 26 по 28 ноября в научно-технологическом университете «Сириус».

В этом году форум объединил начинающих исследователей, студентов, профи и энтузиастов науки со всей России. Особое внимание привлекло участие 76 победителей первого Всероссийского конкурса «Технологии Первых» из 35 регионов – это юные представители движения «Движение Первых».

Как отметил председатель правления Артур Орлов, участие в Конгрессе – отличная возможность для детей продемонстрировать перспективные разработки и получить поддержку научного сообщества.

«Сегодня проект »Первые в науке« уже объединяет более 145 тыс. ребят, помогает обеспечить массовое вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность и выявить молодых инженеров и ученых», – заявил Орлов.

Дети познакомились с ведущими специалистами, получили советы и обсудили траекторию развития карьеры. Все участники представили уникальные проекты: от обучающего устройства для незрячих музыкантов до интеллектуальной системы мониторинга мостов и современных реабилитационных тренажеров.

Особенное внимание почетных гостей – заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и Артура Орлова – привлек проект девятилетнего Ивана Сидоренко из Донецка. Его инновационное устройство превращает музыку в яркие вспышки света и вибрации, позволяя незрячим людям чувствовать музыку. Чернышенко поручил Движению Первых поддержать развитие этого проекта.

Среди других заметных разработок – интеллектуальная система наблюдения за мостами Максима Лодза из Кемерово, которая круглосуточно отслеживает состояние конструкций и мгновенно сообщает о возможных угрозах, а также реабилитационные тренажеры Марии Панамаревой, созданные на пневматике и электромеханике для восстановления моторики. Михаил Ляпкин из Вологды представил систему распознавания беспилотников, объединяющую искусственный интеллект и компьютерное зрение.

Для всех участников конгресса организованы интенсивные тренинги по научной коммуникации, мастер-классы и практические занятия. Главные события освещают юные корреспонденты детской редакции и медиастудии, а сами изобретатели делятся историями через подкасты «Новости Первых».