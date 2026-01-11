На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер

Полиция Кипра начала поиски экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

Tекст: Вера Басилая

Власти Республики Кипр начали поисковую операцию по установлению местонахождения бывшего генерального директора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, передает ТАСС.

Сообщение об исчезновении российского предпринимателя было опубликовано местной полицией. В официальном заявлении управления уголовного розыска провинции Лимасол отмечается: «Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, гражданина России, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле».

В публикации размещены фотографии и описание бизнесмена. Граждан призывают обращаться в любой полицейский участок или по горячей линии при наличии какой-либо информации. К розыскным мероприятиям привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, задействованы вертолет и беспилотники.

Полиция оцепила район деревни Писсури на побережье между Лимасолом и Пафосом после того, как был зафиксирован последний сигнал мобильного телефона Баумгертнера. Российское посольство в Никосии сообщило, что контролирует ситуацию и отслеживает ход поисков российского гражданина.

Владислав Баумгертнер – российский предприниматель. В 2003-2013 годах был коммерческим, затем генеральным директором «Уралкалия». В 2011 году входил в кадровый резерв президента России.

В 2013 году Баумгертнер был арестован в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

В ноябре 2013 года его передали России, где дело прекратили за отсутствием состава преступления.