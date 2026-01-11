  • Новость часаDaily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    11 января 2026, 07:58

    Россия в 2025 году увеличила экспорт удобрений в США до максимума с 2022 года

    Tекст: Антон Антонов

    В январе-октябре 2025 года объем поставок российских удобрений в США достиг 1,359 млрд долларов, что стало рекордом с 2022 года, свидетельствуют данные американской статслужбы.

    Американские компании за десять месяцев 2025 года увеличили закупки российских удобрений на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сумма экспорта составила 1,359 млрд долларов, что является максимальным показателем с 2022 года, когда за тот же период было поставлено удобрений на 1,364 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Россия по объему экспорта удобрений в США занимает второе место, уступая только Канаде, чьи поставки в отчетном периоде достигли 3,1 млрд долларов. Третьей стала Саудовская Аравия с показателем 420,6 млн долларов.

    Далее следуют Катар (325,6 млн долларов), Израиль (255,7 млн долларов), Тринидад и Тобаго (185,9 млн долларов), Мексика (181,4 млн долларов), Нигерия (155,8 млн долларов) и Алжир (152,9 млн долларов). Литва замыкает десятку крупнейших поставщиков удобрений в США с объемом экспорта 143,9 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, химическая промышленность, а особенно производство удобрений, стала одним из самых значимых несырьевых секторов экспорта в 2025 году. В декабре власти США решили снять санкции с белорусского калия.

    8 января 2026, 13:28
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    9 января 2026, 15:28
    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог Дробницкий: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    @ HENRY CHIRINOS/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    С самого начала драматичной истории с танкером Marinera («Маринера») было непохоже, что США хотят эскалации. Официальные представители Белого дома подчеркивали, что корабль имеет опосредованное отношение к Москве, но СМИ намеренно увеличивали градус напряжения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп освободил двух россиян, входивших в состав экипажа танкера.

    «Я лично оцениваю всю историю с танкером как одну большую «подставу», призванную вбить клин в российско-американские отношения. Большая загадка, как именно танкер Marinera, вывесил флаг РФ непосредственно в разгар погони за ним американской береговой охраны», – сказал политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Впрочем, Штаты сразу отдавали себе отчет в том, что Россия к данной истории имеет крайне опосредованное отношение. Например, вице-президент страны Джей Ди Венс заявил, что речь идет о «поддельном» корабле РФ. Подобные слова можно считать срочной реакцией на возросшее напряжение между Москвой и Вашингтоном», – продолжил он.

    «Однако американские и европейские СМИ большого внимания подобным выступлениям не уделяли. Напротив, они сфокусировались на пребывании в составе экипажа двух россиян. Напомню, еще вчера морякам сулили тюремное заключение. Причем сроки заключения «рисовали» нешуточные», – добавил собеседник.

    «Дополнительно нагнетанию ситуации способствовало недавнее взятие в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот шаг Белого дома усилил обсуждение в прессе Доктрины Монро, которая стала называться либералами крайне агрессивной и опасной идеологемой. Все это создало еще более негативный фон», – продолжил эксперт.

    «Соответственно, США пришлось в срочном порядке решать вопрос с российскими моряками. Оба человека оказались освобождены. Речь идет даже не о четверти экипажа – что будет с другими пока остается непонятным. Поэтому данный шаг однозначно говорит о том, что Вашингтон не желает эскалировать диалог с Москвой», – заключил Дробницкий.

    Напомним, Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа танкера Marinera. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва всецело поддерживает данный шаг США. В ведомстве уже началась работа по возвращению граждан домой.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания нефтяного танкера Marinera, шедшего в Атлантическом океане под флагом РФ. «Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Примечательно, что в операции по захвату танкера принимала участие и Британия, занявшая первую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Так, британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания корабля между Британией, Исландией и Гренландией.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 14:51
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне силовых действий США против судна «Маринера» МИД России обвинил власти Британии в готовности повторить подобные шаги, ссылаясь на их «хищные замыслы».

    Британские власти «преисполнены хищными замыслами» на фоне действий США против судна «Маринера», говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

    Российские дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

    «Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест по поводу вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания судна в районе между Британией, Исландией и Гренландией.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    8 января 2026, 16:49
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции по запросу США, вернулся в Россию в результате обмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Американские власти требовали его экстрадиции, однако 8 января 2026 года спортсмен был возвращен на родину, передает ТАСС.

    Обмен состоялся на француза Лорана Винатье, 1976 года рождения, признанного в России иноагентом. В ФСБ уточнили, что Винатье работал в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и в России был осужден за сбор сведений военного и военно-технического характера.

    После обмена Лоран Винатье был помилован указом президента России Владимира Путина, подтвердили в ФСБ.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.

    Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по поручению Путина позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    9 января 2026, 08:42
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    8 января 2026, 10:35
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    @ U.S. European Command/X

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайское внешнеполитическое ведомство осудило действия США после захвата российского судна в Атлантике, указав на несоблюдение международных норм.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, передает ТАСС.

    На брифинге она подчеркнула: «Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <…> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН».

    Комментарий последовал после инцидента с российским судном «Маринера», захваченным американскими силами.

    Китай также выступил против новых антироссийских санкций, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Мао Нин отметила, что Китай последовательно осуждает любые незаконные односторонние рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на российское судно.

    10 января 2026, 12:06
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    @ Kyle Mazza/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана, в конце декабря проводил тайные переговоры с США о возможности предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в России, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, Паролин просил Вашингтон проявить терпение и дать Мадуро шанс покинуть страну, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации. «Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», – рассказал источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.

    В эти дни Паролин также пытался выйти на контакт с госсекретарем Марко Рубио, опасаясь масштабного кровопролития в Венесуэле.

    В публикации отмечается, что посол США при Святом Престоле Брайан Берч был срочно вызван Паролином, чтобы Ватикан получил больше информации о планах Вашингтона в отношении Каракаса. Кардинал прямо заявил, что Москва готова принять Мадуро, и просил американских представителей выждать, пока бывший лидер Венесуэлы не даст согласие.

    В Ватикане подчеркнули, что разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период». В свою очередь, в Госдепартаменте США отказались от комментариев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос The Washington Post.

    Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Венесуэла и Россия продолжают работу над программой сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США.

    9 января 2026, 12:51
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    @ Edgar Frias/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на обращение российской стороны по решению президента США Дональда Трампа два россиянина из экипажа танкера «Маринера», задержанного в Северной Атлантике, будут освобождены, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в экипаж танкера «Маринера», задержанного американскими властями в Северной Атлантике, сообщает МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США».

    В МИД подчеркнули, что уже началась срочная практическая работа по обеспечению скорейшего возвращения россиян на Родину. Ведомство продолжает держать ситуацию на контроле и взаимодействовать с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства.

    Между тем США начали разгружать нефть с танкера «Маринера».

    Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского судна и потребовало вернуться к соблюдению принципов международного морского судоходства.

    10 января 2026, 00:45
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    8 января 2026, 21:09
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журналист Такер Карлсон отметил, что действия Москвы на востоке Украины нельзя игнорировать и предложил пересмотреть политику США в отношении России.

    Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х обратился к руководству США с призывом заключить союз с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Москва имеет вескую заинтересованность в происходящем на востоке Украины, а Россия как великая держава предпринимает действия для собственной безопасности.

    «Сложно упрекнуть Путина в том, что он «вмешивается в дела Киева». Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны», – заявил он.

    Карлсон также отметил, что препятствием на пути к возможному союзу между США и Россией становятся отдельные американские сенаторы с неоконсервативными взглядами. По его мнению, эти политики считают, что управляют Россией или стремятся вернуть Москву под внешнее американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Карлсон в четверг предположил, что Дональд Трамп намерен увеличить оборонный бюджет США до 1,5 трлн долларов из-за того, что США готовятся к войне.

    Журналист ранее высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов. Также Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным и самым эффективным лидером современности.

    9 января 2026, 17:57
    В США заявили о сигнале Западу после удара «Орешником» по Украине

    Аналитик Риттер увидел в ударе «Орешником» по Украине сигнал для Запада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западным странам стоит обратить внимание на предупреждение России после применения «Орешника» по Украине, заявил военный аналитик Скотт Риттер.

    «Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия», – написал Риттер в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Он отметил, что НАТО не сможет защититься от подобной атаки в случае эскалации конфликта.

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны использовало высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

    В декабре глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль сообщил, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Кроме того, глава морского командования альянса Майк Атли заявил, что военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта.

    8 января 2026, 14:34
    МИД потребовал немедленно прекратить незаконные действия против «Маринеры»
    МИД потребовал немедленно прекратить незаконные действия против «Маринеры»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера» и потребовало от Вашингтона вернуться к соблюдению принципов международного морского судоходства.

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность в связи с вооруженной акцией вооруженных сил США против танкера «Маринера».

    Российское ведомство в сообщении на сайте подчеркнуло, что судно находилось под российским флагом и осуществляло мирный проход в международных водах, следуя к российскому порту. Американские власти заранее были официально уведомлены о гражданском статусе танкера и не могли сомневаться в его принадлежности.

    МИД напомнил, что международное морское право предусматривает исключительную юрисдикцию государства флага над судном в открытом море. Остановка и досмотр разрешены только по перечню оснований, неприменимых к «Маринере», и только с согласия страны флага, которое Россия не давала. Более того, российская сторона направляла официальный протест США и требовала немедленно прекратить преследование танкера, а также отозвать неправомерные требования к капитану судна.

    В министерстве подчеркнули, что высадка американских военных и захват экипажа являются грубым нарушением международного морского права и свободы судоходства. Жизнь и здоровье членов экипажа, среди которых есть граждане разных стран, оказались под угрозой, а угрозы судебного преследования со стороны США названы неприемлемыми. Кроме того, действия США могли привести к ущербу для экологической безопасности региона.

    МИД России отверг ссылки США на собственное «санкционное законодательство», назвав односторонние ограничения нелегитимными и не дающими права на захват судов в международных водах.

    «Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение «Маринеры» будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», – подчеркнули в ведомстве.

    Российская сторона призвала Вашингтон соблюдать нормы международного морского права в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Также МИД призывает США обеспечить гуманное отношение к членам экипажа и их скорейшее возвращение домой.

    «Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», – добавили в МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации с танкером «Маринера».

    Накануне сообщалось что американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на танкер под российским флагом.

    8 января 2026, 22:35
    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    9 января 2026, 10:31
    Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США
    Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США
    @ er.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Общественная дипломатия между Россией и США продолжает развиваться благодаря спортивным и культурным инициативам, включая «хоккейную» дипломатию, рассказал член бюро высшего совета «Единой России» и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

    Контакты между Россией и США на уровне общественной дипломатии продолжаются, несмотря на сложные отношения между странами, сообщает ТАСС. Член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов рассказал, что такие взаимодействия включают спортивные и культурные проекты. В числе примеров он выделил так называемую «хоккейную» дипломатию, которую развивал совместно с олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым.

    Климов отметил, что встречи в спортивной сфере часто начинались с формального интереса, но быстро перерастали в содержательные беседы. «Хорошо проходило. Начиналось все с того, что у Фетисова просили люди из северного полушария автографы. А через 15 минут разговора они, видимо, забывали, что общаются с представителями какой-то злой силы», – поделился он. По его словам, впоследствии обсуждались темы, выходящие за рамки спорта, и стороны находили общие интересы.

    В качестве еще одного удачного примера Климов назвал «джазовую» дипломатию, в которой активное участие принимает музыкант Игорь Бутман. Этот формат сотрудничества, по словам Климова, существует уже давно и включает взаимодействие не только с американскими музыкантами, но и с представителями других стран.

    Климов подчеркнул, что, несмотря на трудности в отношениях РФ и США, общественная дипломатия может приносить неожиданные положительные результаты. Он отметил, что при профессиональном и последовательном подходе такие проекты способны быстро давать плоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США изменила тон общения с Москвой, проявляя большую сдержанность в оценках и заявлениях. Белый дом начал выстраивать диалог с учетом интересов России.

    10 января 2026, 12:11
    США заявили о готовности продавать нефть России

    Трамп заявил о готовности США продавать нефть России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю, отметив большой спрос на топливо.

    Соединенные Штаты открыты к продаже нефти России и Китаю, заявил Дональд Трамп во время встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний, передает РИА «Новости». Он отметил, что Китай может приобретать у США столько нефти, сколько потребуется, как из Венесуэлы, так и непосредственно из Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Россия сможет получать от США всю необходимую нефть, несмотря на собственное крупное производство углеводородов. По его словам, Китай, Россия и другие страны смогут обратиться к США, и США будут открыты для бизнеса практически сразу.

    Президент добавил, что Китай нуждается в больших объемах нефти, и Соединенные Штаты готовы обеспечить эти поставки.

    Трамп подчеркнул, что предупреждал Москву и Пекин о планах наладить особое сотрудничество между США и Венесуэлой. Он также заявил: «Я люблю народ Китая. Я люблю народ России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

    США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

    Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи этой нефти.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

