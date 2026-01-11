Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.33 комментария
В аварии с двумя автобусами в Москве пострадали два человека
На Дмитровском шоссе в столице произошла авария с участием двух автобусов, в результате которой травмы получили двое взрослых, сообщили в Главном управлении МВД по городу.
Столкновение произошло на Дмитровском шоссе возле дома 64, пострадали два человека, указали в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося.
