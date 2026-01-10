Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.4 комментария
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали 11 человек
11 человек, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе Ачинск – Ужур – Троицкое в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным, в момент происшествия в автобусе находились 12 пассажиров. Из них пятеро были госпитализированы, среди них – подростки 11 и 16 лет. Шестерым пострадавшим медики оказали помощь на месте, передает ТАСС.
Авария произошла утром 10 января на 112-м километре дороги в Ужурском муниципальном округе. На месте инцидента оперативно работают экстренные службы – 14 человек и 6 спецмашин. Движение по автодороге не перекрывалось, ситуация на участке контролируется спасателями.
Накануне экскурсионный автобус с детьми и взрослыми столкнулся с легковым автомобилем на 120-м километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск.
Ранее в Минераловодском округе Ставрополья произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в результате которой погиб водитель легковушки, пострадали четверо несовершеннолетних.