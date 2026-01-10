В ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали 11 человек

Tекст: Дарья Григоренко

По предварительным данным, в момент происшествия в автобусе находились 12 пассажиров. Из них пятеро были госпитализированы, среди них – подростки 11 и 16 лет. Шестерым пострадавшим медики оказали помощь на месте, передает ТАСС.

Авария произошла утром 10 января на 112-м километре дороги в Ужурском муниципальном округе. На месте инцидента оперативно работают экстренные службы – 14 человек и 6 спецмашин. Движение по автодороге не перекрывалось, ситуация на участке контролируется спасателями.

Накануне экскурсионный автобус с детьми и взрослыми столкнулся с легковым автомобилем на 120-м километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск.

Ранее в Минераловодском округе Ставрополья произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в результате которой погиб водитель легковушки, пострадали четверо несовершеннолетних.