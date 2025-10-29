России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Микроавтобус с детьми попал в ДТП на Ставрополье
Микроавтобус с детьми попал в ДТП на Ставрополье, один человек погиб
В Минераловодском округе Ставрополья произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в результате которой погиб водитель легковушки, пострадали четверо несовершеннолетних.
Столкновение микроавтобуса, в котором находились дети, с легковым автомобилем произошло в Минераловодском городском округе, передает ТАСС. По информации Госавтоинспекции Ставрополья, авария произошла во время следования автобуса из села Крымгиреевского Андроповского округа в сторону Лермонтова. В момент происшествия в салоне находились 18 детей.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте, уточнили в Госавтоинспекции. Его водительский стаж составлял 17 лет. Четверо несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса были госпитализированы. Точное состояние детей уточняется, остальные пассажиры автобуса не пострадали.
В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. Движение на месте происшествия временно ограничено, ведутся оперативные мероприятия.
