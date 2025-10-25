Девочки из оренбургской команды по спортивной аэробике пострадали в ДТП в Самаре

Tекст: Антон Антонов

Министерства спорта Самарской области сообщило, что в учебно-спортивном центре «Грация» прошли соревнования по спортивной аэробике. Команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе после окончания состязаний, передает ТАСС.

ДТП, по данным главка МВД по региону, произошло на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали семь человек – четверо детей и трое взрослых.

В правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре девочки 14-15 лет, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Министерство спорта сообщило, что трое пострадавших из легкового автомобиля госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следственное управление СК России по Самарской области сообщило, что открыто уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

