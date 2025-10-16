Автобус с сотрудниками предприятия перевернулся при ДТП в Амурской области

Tекст: Ирма Каплан

«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров», – сказано в посте.

Там уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский».

Кроме того, на место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

