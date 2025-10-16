Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.13 комментариев
Автобус с сотрудниками предприятия перевернулся при ДТП в Амурской области
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Свободненском районе Амурской области, при котором корпоративный автобус с пассажирами опрокинулся от столкновения с легковым авто, сообщили в Telegram-канале региональной полиции.
«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров», – сказано в посте.
Там уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский».
Кроме того, на место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарский области столкнулись четыре машины, пострадали восемь человек, включая трех детей. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Уфе, когда столкнулись 12 автомобилей, сообщили в прокуратуре Башкортостана.