Депутаты могут разрешить таксистам работать вне зависимости от прописки

Tекст: Катерина Туманова

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве одобрила проект закона, который позволит таксистам, включая самозанятых, получать разрешение на перевозку пассажиров независимо от региона проживания, пишет «Ведомости».

Пока оформление такого разрешения невозможно без постоянной регистрации в нужном регионе.

В настоящее время нет механизма для индивидуальных предпринимателей, позволяющего получить разрешение не по месту жительства, а также не определен порядок контроля над таксистами, работающими вне региона регистрации.

Адвокат Владимир Постанюк пояснил, что деятельность водителей можно контролировать через агрегаторы и налоговые отчисления, а проверка стажа, судимостей и штрафов доступна по федеральным или региональным базам данных.

Согласно действующим правилам, для оформления допуска к перевозкам водителю требуется регистрация как ИП или самозанятого в конкретном регионе и прохождение проверок через систему «Аналитика работы такси», добавил Постанюк.

Это ограничивает деятельность приезжих водителей, которые не могут официально работать таксистами в городах, где проживают без постоянной регистрации.

Основатель компании InnovaTransport, эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов пояснил, что действующее требование о регистрации дает возможность региональным властям регулировать рынок и получать налоги по месту фактической работы водителя.

Он считает, что отмена нормы приведет к перераспределению водителей: ожидается увеличение их числа в Москве и Петербурге, что может снизить тарифы и усилить нагрузку на местную инфраструктуру.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве в 2026 году планируется запустить первое беспилотное такси. В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза. Более 20 моделей автомобилей от шести отечественных брендов, включая Lada и «Москвич», признаны соответствующими новым требованиям локализации для работы в такси.