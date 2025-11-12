Мишустин: В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси

Мишустин пообещал первое беспилотное такси в Москве в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Первое беспилотное такси может появиться в Москве в 2026 году, но пока с водителем-испытателем в салоне, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

Мишустин рассказал, что коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне.

Он попросил обратить внимание на то, что подобные технологии должны внедряться только после того, как пройдут все необходимые испытания и докажут, что безопасны и удобны для граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал, что беспилотные такси в Сан-Франциско превращаются в места для интимных встреч.

Замминистра транспорта Андрей Никитин ранее сообщал, что первые беспилотные такси появятся на улицах российских городов не ранее 2030 года из-за высокого внимания к безопасности технологии.

Президент России Владимир Путин отметил, что в Москве активно внедряются беспилотные такси, логистические и сервисные системы, а столичный IT-сектор за шесть лет увеличился более чем в четыре раза.