Путин заявил о формировании экономики беспилотных систем в Москве

Путин заявил о формировании в Москве инфраструктуры для беспилотных сервисов
В Москве активно внедряются беспилотные такси, логистические и сервисные системы, а IT-сектор столицы за шесть лет увеличился более чем в четыре раза, указал президент России Владимир Путин, выступая на Дне города Москвы в Зарядье.
Как заявил президент России Владимир Путин, экономика беспилотных систем активно развивается в Москве, передает ТАСС. По его словам, в столице внедряются и тестируются автономные сервисы в различных сферах: беспилотные такси, логистические решения, системы обеспечения безопасности на воде, на строительных площадках, средства для борьбы с пожарами и для уборки территорий.
Путин подчеркнул, что за последние шесть лет IT-сектор Москвы увеличился более чем в четыре раза, пишет РИА «Новости».
«Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет – вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель», – отметил он, выступая в «Зарядье» на Дне города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в увеличении объемов производства FPV-дронов для нужд армии. Путин также призвал ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы. Министерство транспорта анонсировало создание нового класса воздушного пространства специально для использования дронов.