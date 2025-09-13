Путин заявил о формировании экономики беспилотных систем в Москве

Путин заявил о формировании в Москве инфраструктуры для беспилотных сервисов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил президент России Владимир Путин, экономика беспилотных систем активно развивается в Москве, передает ТАСС. По его словам, в столице внедряются и тестируются автономные сервисы в различных сферах: беспилотные такси, логистические решения, системы обеспечения безопасности на воде, на строительных площадках, средства для борьбы с пожарами и для уборки территорий.

Путин подчеркнул, что за последние шесть лет IT-сектор Москвы увеличился более чем в четыре раза, пишет РИА «Новости».

«Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет – вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель», – отметил он, выступая в «Зарядье» на Дне города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в увеличении объемов производства FPV-дронов для нужд армии. Путин также призвал ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы. Министерство транспорта анонсировало создание нового класса воздушного пространства специально для использования дронов.