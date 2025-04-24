Минтранс анонсировал новый класс воздушного пространства для дронов

Минтранс предложил создать класс Н для дронов до 150 метров

Tекст: Евгения Караваева

Минтранс России предложил установить новый класс воздушного пространства для гражданских беспилотников – класс Н, на высоте до 150 м, передает ТАСС. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале проектов правовых актов.

В документе отмечается, что в классе Н не потребуется эшелонирование дронов и поддержание постоянной двухсторонней радиосвязи с органами обслуживания воздушного движения. Также для полетов в этом классе не нужно будет получать разрешение на использование воздушного пространства, а максимальная скорость аппаратов ограничивается 450 км в час.

Помимо этого, Минтранс предлагает создать отдельные маршруты для беспилотников в воздушном пространстве класса G, то есть на высоте от 150 м и выше. Ширина таких маршрутов составит 4 км, что должно обеспечить безопасность и организацию движения дронов на большей высоте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация предложила выделить отдельный класс воздушного пространства на высоте от 300 до 500 м специально для полетов беспилотников, а правкомиссия по транспорту поддержала эту инициативу, в то время как Ростех запустил производство системы «свой-чужой» для дронов.