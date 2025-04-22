Ростех сообщил о запуске производства системы «свой-чужой» для дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, приступил к испытаниям системы «свой-чужой» для беспилотников, передает РИА «Новости». Аппаратура автоматически маркирует дружественные дроны на высоте до пяти километров и на расстоянии до ста километров от радиозапросчика. Производство установочной партии оборудования запланировано на 2025 год.

Ключевой компонент системы – радиолокационный опознаватель, устанавливаемый непосредственно в дрон. На первом этапе он будет взаимодействовать со станциями, использующими российскую систему государственного опознавания. В «Ростехе» отметили, что такие приборы применяются в авиации для различения своей и чужой техники.

Приемоответчик весит менее 90 граммов и обладает низким энергопотреблением, что позволяет интегрировать его в широкий спектр гражданских и специализированных беспилотников, включая сельскохозяйственные и геодезические аппараты. Один из опытных образцов системы проходит тестирование на дроне «Геодезия-401» для аэрофотосъемки в городских районах и на карьерах.

«Важность создания системы идентификации БПЛА недавно подчеркнул Президент России. Наш опознаватель уже прошел испытания на электромагнитную совместимость, и летом 2025 года предприятие приступит к летным испытаниям в составе дронов. Установочную партию устройств планируется выпустить до конца 2025 года», – заявили в «Росэле».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о продолжении работы по построению в странах СНГ общей системы радиолокационного опознавания «Пароль», в Казани на 97-м году жизни скончался советский ученый Ильдус Мостюков, принимавший участие в создании системы радиолокационного опознавания «свой – чужой», а в России планируют разработать систему опознавания «свой-чужой» для малых дронов, которая позволит предотвращать поражение своих коптеров дружественным огнем.