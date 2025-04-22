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    Китай избавляется от американских энергоресурсов
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Религиовед назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска
    Переговорные позиции России. Путин переиграл всех
    Путин заявил о рекордной программе развития Донбасса и Новороссии
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами под Херсоном
    НЛО в небе над Львовом оказался шведским самолетом-разведчиком
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    7 комментариев
    22 апреля 2025, 08:17 • Новости дня

    Ростех сообщил о запуске производства системы «свой-чужой» для дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производство новой системы опознавания для беспилотников стартует в следующем году, дальность распознавания составит до ста километров, а вес устройства не превышает 90 граммов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, приступил к испытаниям системы «свой-чужой» для беспилотников, передает РИА «Новости». Аппаратура автоматически маркирует дружественные дроны на высоте до пяти километров и на расстоянии до ста километров от радиозапросчика. Производство установочной партии оборудования запланировано на 2025 год.

    Ключевой компонент системы – радиолокационный опознаватель, устанавливаемый непосредственно в дрон. На первом этапе он будет взаимодействовать со станциями, использующими российскую систему государственного опознавания. В «Ростехе» отметили, что такие приборы применяются в авиации для различения своей и чужой техники.

    Приемоответчик весит менее 90 граммов и обладает низким энергопотреблением, что позволяет интегрировать его в широкий спектр гражданских и специализированных беспилотников, включая сельскохозяйственные и геодезические аппараты. Один из опытных образцов системы проходит тестирование на дроне «Геодезия-401» для аэрофотосъемки в городских районах и на карьерах.

    «Важность создания системы идентификации БПЛА недавно подчеркнул Президент России. Наш опознаватель уже прошел испытания на электромагнитную совместимость, и летом 2025 года предприятие приступит к летным испытаниям в составе дронов. Установочную партию устройств планируется выпустить до конца 2025 года», – заявили в «Росэле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о продолжении работы по построению в странах СНГ общей системы радиолокационного опознавания «Пароль», в Казани на 97-м году жизни скончался советский ученый Ильдус Мостюков, принимавший участие в создании системы радиолокационного опознавания «свой – чужой», а в России планируют разработать систему опознавания «свой-чужой» для малых дронов, которая позволит предотвращать поражение своих коптеров дружественным огнем.

    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

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    21 апреля 2025, 21:23 • Новости дня
    В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

    На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.

    Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.

    С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 апреля 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава Пентагона рассекретил удары по Йемену в семейном чате

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

    Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет, возглавляющий Пентагон, 15 марта публиковал через мессенджер Signal график полетов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям хуситов в Йемене. В чат, созданный лично министром обороны, были добавлены его супруга Дженнифер, не имеющая отношения к военному ведомству, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе, работающие в Пентагоне, и еще около десятка близких лиц, включая двух чиновников, отстраненных за причастность к утечкам.

    По информации NYT, чат назывался «Оборона | командное совещание» и функционировал с личного телефона Хегсета, а не по служебным каналам. В нем обсуждались не только организационные вопросы, но и детали военных операций. Ранее скандал вызвал другой чат с участием высокопоставленных чиновников и журналиста Джеффри Голдберга, когда в нем также появились сведения о планах ударов по Йемену.

    По словам Голдберга, 15 марта в чате были опубликованы сведения о предстоящих авианалетах и предполагаемых сроках операции, что совпало по времени с первыми сообщениями о бомбардировках. В апреле аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку по факту утечки информации через Signal с целью выяснить, насколько министр обороны и сотрудники соблюдали регламенты применения коммерческих мессенджеров для служебных обсуждений.

    В политических кругах США утечка через Signal была названа серьезной ошибкой администрации Трампа. В Конгрессе прозвучали требования об увольнении ряда представителей президентской команды, включая Майка Уолтца – помощника президента по нацбезопасности, фигурирующего в скандальном чате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет приводил жену на встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась секретная информация, что вызвало удивление у некоторых участников; Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными о графиках поставок оружия и численности украинских войск; национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но заявил, что никаких секретных данных распространено не было.

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    21 апреля 2025, 03:03 • Новости дня
    Госдеп подтвердил приверженность прекращению огня на Украине

    В Госдепе США заявили о поддержке полного прекращения огня и готовы поддержать продление перемирия на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты вновь подчеркнули стремление к полному прекращению боевых действий на Украине, отметив надежду на возможность продления перемирия, срок которого истек 21 апреля.

    Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают идею полного и всеобъемлющего прекращения огня на Украине, передает ТАСС. Об этом в воскресенье заявил представитель Госдепартамента США, комментируя публикацию агентства Reuters, в которой отмечалось, что Вашингтон мог бы поддержать продление пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действие перемирия завершилось в понедельник в полночь по московскому времени.

    «Мы остаемся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», – подчеркнули в Госдепартаменте. По версии ведомства, конфликт «давно пора остановить». Представитель Госдепа также сообщил, что на прошлой неделе в Париже у госсекретаря США Марко Рубио прошли «обнадеживающие дискуссии» по этому вопросу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мир возможен при условии готовности сторон к этому.

    Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил надежду, что Россия и Украина смогут заключить соглашение уже в ближайшую неделю. Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил об остановке всех боевых действий на Украине до 21 апреля и призвал Киев также прекратить огонь, однако, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, команд по продлению перемирия не поступало.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье заявила, что украинская сторона нарушила пасхальное перемирие, применяя реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки на территории ДНР зафиксировали девять артиллерийских атак со стороны ВСУ с использованием боеприпасов калибра 155 миллиметров, в результате которых получил ранение один мирный житель, украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, несмотря на заявления госдепа США о надежде на продление этого режима напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, а также Германии предложили взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержки украинской армии, чтобы перемирие на Украине могло быть достигнуто к 2029 году.

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    21 апреля 2025, 10:23 • Новости дня
    Суперлегкую защиту для дронов создали в Новосибирске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новосибирске создали сферическую защиту из карбоновых трубок и пластмассовых перемычек весом всего около 200 граммов, которая спасает беспилотник даже при падении с десятиметровой высоты.

    Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную сетку для беспилотников, сообщает РИА «Новости». По данным вуза, изделие представляет собой сферу из карбоновых трубок и пластиковых перемычек, которая оберегает дрон даже при падении с высоты до десяти метров. Внутри сферы можно разместить квадрокоптер с диагональю до семи дюймов, а вес конструкции составляет примерно двести граммов.

    Руководитель молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем НГТУ Дмитрий Сергеев рассказал, что прототип создавался для повышения легкости и прочности после участия в проектно-образовательном мероприятии «Остров-2024». В будущем планируется использовать перемычки из термопласта для повышения износостойкости устройства.

    Разработка предназначена для работы с дронами в замкнутых пространствах, где есть риск столкновения с препятствиями, а также может защитить аппарат при эксплуатации на открытых площадках, особенно для операторов с небольшим опытом. Карбоновая сфера позволяет беспилотнику взлететь самостоятельно даже после падения, что снижает затраты на ремонт.

    Стоимость защитной сферы, по оценке специалистов, составляет не более семи тыс. рублей, в то время как цена самого дрона с оборудованием может достигать нескольких млн. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон из комплектующих гироскутеров для нужд специальной военной операции, в зону СВО поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных перевозить до пятнадцати килограммов провизии, воды и также использоваться для сброса боеприпасов, а российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне специальной военной операции на Украине, успешно обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.

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    21 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Британская армия впервые испытала радиоволновое оружие против роя дронов

    Британские военные впервые применили радиоволновое оружие против роя дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные Великобритании провели успешные испытания системы направленного радиочастотного оружия, уничтожив два роя дронов и обездвижив более 100 БПЛА на полигоне, пишет Defence News.

    Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для нейтрализации роя дронов,  испытания прошли на полигоне ПВО Манорбир в Уэльсе в апреле, сообщает Defence News со ссылкой на Министерство обороны страны.

    «Система разработана консорциумом под руководством Thales UK и использует высокочастотные радиоволны для воздействия на внутренние компоненты дронов, вызывая сбои и повреждения критических электронных систем», – объяснили в материале принцип работы радиоволнового оружия.

    По данным британского минобороны, 106-й полк Королевской артиллерии уничтожил два роя дронов в одном бою, а всего в ходе испытаний удалось обездвижить более 100 беспилотников.

    Система может нейтрализовать несколько целей практически мгновенно и эффективна против дронов, которые нельзя заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, радиочастотное оружие поражает воздушные цели на расстоянии до 1 км и может защитить важные объекты, в том числе военные базы и аэропорты, от угроз беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Великобритании заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя, проведенных совместно с США и направленных на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году.

    При этом в декабре 2024 года британские военные отчитывались о том, что впервые применили лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

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    21 апреля 2025, 01:20 • Новости дня
    При авиаударах ВВС США по Сане погибли 12 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов, нанесенных американскими военными по рынку в районе Фарва столицы Йемена, сообщается о гибели 12 и ранении 30 человек.

    Минздрав йеменского правительства хуситов заявил о гибели двенадцати человек и ранении тридцати при авиаударах ВВС США по Сане. Атаки были совершены по району Фарва, где расположен крупный рынок, передает ТАСС.

    По информации канала Al Masirah, подконтрольного движению «Ансар Аллах», число жертв может возрасти, так как данные о пострадавших продолжают поступать.

    В сообщениях отмечается, что район Фарва находится под контролем хуситов, а атака произошла в дневное время, когда на рынке было много людей. Информация о разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удары беспилотниками по авианосцам ВМС США Harry Truman и Carl Vinson, в то время как ракетный удар США по порту Рас Иса в Йемене привёл к гибели по меньшей мере 38 человек и ранил 102, а американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый хуситами, в результате чего погибли 13 человек.

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    21 апреля 2025, 22:52 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.

    О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.

    В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    22 апреля 2025, 00:29 • Новости дня
    ВСУ выпустили по ДНР почти 30 боеприпасов за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные за сутки провели 11 обстрелов в направлении Горловки, использовав крупнокалиберную артиллерию и дроны-камикадзе.

    За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 обстрелов территории ДНР, передает ТАСС. В сообщении управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины отмечается, что зафиксировано 28 выпускаемых различных боеприпасов.

    Все атаки были сосредоточены на горловском направлении. По данным телеграм-канала ведомства, украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров и дроны-камикадзе.

    В результате обстрелов погиб один гражданский житель, еще один получил ранения. Повреждены жилой дом и один инфраструктурный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина нарушила «режим тишины» в период пасхального перемирия 4,9 тыс. раз, применяя для этого артиллерию и беспилотники, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области были ранены двое местных жителей, получивших травмы средней тяжести, а с окончанием перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации на Украине.

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    21 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Стало известно о скором открытии сервисного центра для вертолетов марки «Ми» в Перу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Перу завершается строительство центра для обслуживания вертолетов российского производства, который позволит поддерживать летную годность техники во многих странах региона, заявил гендиректор госкомпании Александр Михеев в преддверии Международной выставки оборонных технологий SITDEF Peru 2025, которая пройдет с 24 по 27 апреля в Лиме.

    По его словам, сервисный центр по обслуживанию и ремонту российских вертолетов марки «Ми», построенный в Перу по контракту компании «Рособоронэкспорт», начнет работу в ближайшее время, передает ТАСС. Михеев заявил, что одной из главных тем для обсуждения станет сертификация и ввод в эксплуатацию этого центра. По его словам, объект будет обслуживать вертолеты российского производства, используемые в странах Латинской Америки.

    В компании напомнили, что Перу и другие государства региона активно используют военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. На Международной выставке оборонных технологий SITDEF Peru 2025 в Лиме «Рособоронэкспорт» представляет вертолет Ми-171Ш как универсальную платформу для транспортных, десантных, поисково-спасательных и правоохранительных операций. В российской экспозиции также участвует Национальная авиационно-сервисная компания – государственный посредник по комплексному сервису авиационной техники.

    Кроме того, делегации ВВС познакомятся с истребителями МиГ-35 и Су-35, а также военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, в том числе в варианте «летающий госпиталь». В числе российских новинок – беспилотные летательные аппараты «Орлан-10Е», «Орлан-30», «Орион-Э» и барражирующие боеприпасы семейства «Куб», которые, по данным компании, зарекомендовали себя в реальных боевых условиях и вызывают высокий интерес зарубежных военных специалистов.

    На выставке будут показаны также танк Т-90МС «Прорыв», самоходное артиллерийское орудие 2С40 «Флокс», реактивная система залпового огня 9К515 «Торнадо-С», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с новой ракетой «Булат», а также широкий ассортимент стрелкового оружия и средств ближнего боя. Для представителей войск ПВО пройдет презентация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» и других систем.

    Особое внимание на выставке уделят полевым мобильным госпиталям российского производства, которые прошли испытания как в условиях боевых действий, так и в ходе спасательных операций МЧС России и миротворческих миссий. В «Рособоронэкспорте» отметили, что данная продукция получила высокую оценку медицинского персонала и пациентов.

    Кроме того, компания представит на SITDEF Peru 2025 инженерную и санитарную технику, средства разминирования, вспомогательное имущество, а также спецтехнику для предупреждения и ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф. На выставке будут показаны многоцелевые грузовые автомобили повышенной проходимости, актуальные для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Ми-28НМ уничтожил объекты ВСУ в Курской области, ранее вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах этого региона, а ударные вертолеты также поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    21 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны Испании объявило о перевооружении и росте военного бюджета

    El Pais: Военные Испании заявили о перевооружении и росте оборонного бюджета до 2% ВВП

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП, пишет El Pais.

    Министерство обороны Испании завершает разработку серии программ, направленных на рост военного бюджета до 2% ВВП. В рамках плана Fores испанская промышленность будет финансировать обучение испанских компаний для удовлетворения потребностей вооруженных сил, пишет El Pais.

    По данным источников издания в правительстве, Минобороны завершает разработку серии программ перевооружений, которые будут запущены в ближайшие месяцы с целью достижения в ближайшем будущем 2% ВВП военных расходов.

    «Это технологические проекты в таких областях, как связь, системы управления и контроля, а также самолеты и боевые машины нового поколения», – сказано в материале.

    С целью подготовки нацпромышленности к решению этой непростой с технологической и производственной точек зрения задачи министерство промышленности запустит особую линию финансирования Fores и будет выделять 1 млрд долларов в год, добавили источники издания.

    В этом году военные расходы Испании составили порядка 1,4% ВВП, поэтому для достижения поставленной цели всё равно потребуется «значимый толчок», однако в правительстве уверены в способности достичь поставленной цели в этом году.

    Как писала осенью 2024 года газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП, чтобы выполнить новые военные планы альянса, утвержденные в Вашингтоне.

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    22 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Жительница Белгородской области пострадала от удара беспилотника ВСУ

    ВСУ атаковали село Долгое, ранена местная жительница, поврежден дом

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Долгое Белгородской области женщина получила ранение после сброса взрывных устройств с беспилотника, ее госпитализация не потребовалась.

    Инцидент произошел в Валуйском округе, сообщает РИА «Новости». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил два взрывных устройства на частный дом в селе Долгое. В результате происшествия пострадала женщина, получившая минно-взрывную травму.

    Пострадавшую доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Гладков отметил: «Ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь».

    Госпитализация раненной не потребовалась, она будет проходить лечение амбулаторно. Власти уточняют информацию о последствиях удара и проведут подомовой обход в дневное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за сутки провели одиннадцать обстрелов в направлении Горловки с применением крупнокалиберной артиллерии и дронов-камикадзе. Всего за три с половиной года атак ВСУ в Белгородской области погибли 23 ребенка. В ходе атак с использованием беспилотников 21 апреля в Белгородской области получил ранение один человек, повреждены автомобили, жилые дома и линия электропередачи.

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