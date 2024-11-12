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    12 ноября 2024, 21:15 • Общество

    Странам СНГ установили российский «Пароль»

    Российская система опознавания «свой-чужой» «Пароль» стала общей для всех стран СНГ

    Странам СНГ установили российский «Пароль»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Андрей Резчиков

    Минобороны России сообщило о продолжении работы по построению в странах СНГ общей системы радиолокационного опознавания «Пароль». В чем заключаются особенности этой системы, почему она становится общей для стран – участниц СНГ и по какой причине для Москвы принципиально важна ее работа за пределами границ России?

    Во вторник министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о совершенствовании Единой системы радиолокационного опознавания «Пароль» в СНГ. Об этом было объявлено по итогам заседания Совета министров обороны стран СНГ. Глава оборонного ведомства отметил, что помимо общей системы для автоматического распознавания своих войск созданы объединенные системы ПВО, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

    Первые системы опознавания «свой-чужой» появились во время Второй мировой войны у США и Великобритании, а затем в СССР. Если сначала у каждого рода советских войск были свои коды и частоты для распознавания, то уже к 1955 году была создана общевойсковая система «Кремний-2». Однако из-за малого количества кодов система оказалась сильно уязвима в случае утечки информации, а такое происходило в среднем каждые три года.

    Почти сорок пять лет назад в СССР было принято решение о массовом переоснащении всей военной техники, сил ПВО и радиолокационных станций общевойсковой государственной системой радиолокационного опознавания «свой-чужой».

    Как рассказывал в интервью «Российской газете» генконструктор системы «Пароль», Герой Соцтруда Ильдус Мостюков (1928–2024), ОКБ-294, которое он возглавлял, разработало для системы уникальные криптографические методы кодирования. Их было невозможно взломать, даже если аппаратура оказывалась в чужих руках. В 1977 году завершились государственные испытания, в 1980-м – войсковые, после чего было принято решение о массовом перевооружении армии.

    «Самолеты с системой «Пароль» много раз попадали в руки потенциального противника, но никакого значения это уже не имело. В аппаратуре не было «залитых» кодов. Тысячи их вариантов меняются каждую секунду по случайному закону», – вспоминал Мостюков.

    Ценность современной системы радиолокационного опознавания «Пароль» заключается в том, что боевую и гражданскую авиацию не только России, но и стран СНГ нельзя спутать с самолетами недружественной страны, отмечает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Пароль» позволяет определить, что летательный аппарат не принадлежит недружественной стране. Это система «свой-чужой». Самолет недружественной страны сразу будет определен, потому что не может подстроиться под российский летательный аппарат», – сказал собеседник газете ВЗГЛЯД.

    Бижев подчеркнул, что сегодня подобная система радиолокационного опознавания есть только у США со странами НАТО. Китай пока не имеет своей национальной системы оповещения «свой-чужой», но активно работает над этим. В то же время Индия покупает и российскую и американскую систему.

    «Страны НАТО зависимы от американских стандартов, поэтому они вынуждены покупать вооружения и оборудование у США. Во времена холодной войны такая система была и у стран Варшавского договора (ОВД), однако после распада ОВД некоторые страны начали вступать в НАТО, поэтому России пришлось создавать новую систему радиолокационного опознавания «Пароль», чтобы не допустить неразберихи в воздухе», – пояснил Бижев.

    Сейчас системой «Пароль» пользуются десятки стран, в том числе все члены ОДКБ. А те страны, которые отдалились от России после развала СССР, перешли на американскую систему. Таким образом, «Пароль» в связке с объединенной системой ПВО стран СНГ позволяет говорить о появлении общего радиолокационного пространства.

    Однако система распознавания не работает полностью автоматически.

    Для ее эффективного применения требуется крайне внимательное и дотошное исполнение тех алгоритмов, которые гарантируют стопроцентность ее срабатывания. Необходимо, чтобы и самолеты, и комплексы ПВО в любой момент имели идентичные коды распознавания.

    Это сложнейшая задача сама по себе – не столько с технической, сколько с организационной точки зрения. Малейшее нарушение данных процедур ставит самолеты под угрозу уничтожения дружественным огнем.

    «В целом же страны СНГ будут получать информацию о государственной принадлежности всех бортов, которые пересекают наши границы. Это общий контур стран СНГ. Поэтому в случае возникновения угроз для России и стран Содружества – поставленные на вооружения комплексы ПВО смогут обмениваться между собой информацией», – добавляет военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    Такая система не позволит условному противнику прорваться в направлении России, например, через воздушное пространство Армении или стран Средней Азии,

    подчеркивает спикер. В этой связи для Москвы принципиально важно, чтобы «Пароль» работал за пределами российских границ и отличал потенциальные цели от бортов союзников на дальних подступах. Со следующего года на территории стран СНГ начнутся совместные мероприятия по обучению войск ПВО.

    «Сейчас появились новые угрозы, включая БПЛА дальнего действия. Россия может сбивать в зоне СВО беспилотники, оборудованные роутерами Starlink, а вот страны СНГ могут не обладать столь совершенной системой. Но единая система распознавания и объединенная система ПВО позволят решать эти вопросы оперативно и пресекать все попытки возможной дестабилизации через воздушное пространство стран – участниц СНГ», – рассуждает Леонков.

    По мнению эксперта, если Китай, Индия или Иран возьмут за основу своих национальных систем радиолокационного опознавания российские разработки, то в будущем они могут стать частью объединенной системы ПВО стран СНГ. «Тогда получится объединенная система противовоздушной обороны Евразийского континента – дружественных России стран», – допустил Леонков.

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