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    11 сентября 2024, 18:35 • Общество

    ПВО Мурманска потребовала поддержки с воздуха

    Эксперты назвали возможные способы запуска украинского дрона для атаки на Мурманскую область

    ПВО Мурманска потребовала поддержки с воздуха
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ с помощью беспилотников атаковали Мурманскую область. Всего в регионе было ликвидировано три дрона. По мнению экспертов, аппараты запускались с территории Украины. Кроме того, произошедшее вновь поднимает вопрос о необходимости расширения работы российских средств ПВО. С помощью чего это можно сделать и почему повторные атаки противника не следует исключать в будущем?

    В Мурманской области была отражена атака украинских беспилотников. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, всего ликвидировано три дрона. Он также добавил, что в связи с обострившейся ситуацией в субъекте могут быть введены временные ограничения. Так, аэропорт Мурманска сообщал о приостановке вылетов, однако с 16.00 мск ее отменили.

    По информации Telegram-канала Shot, БПЛА двигался со стороны Норвегии. Отмечается, что аппарат направлялся к аэродрому Оленья. Еще два дрона приближались к региону из воздушного пространства Архангельской области. Ряд источников писали о том, что ВСУ использовали беспилотник на базе самолета типа А-22 «Летучая лисица» (Foxbat).

    Эта модель сама по себе не является беспилотной. Возможно, речь идет о переоборудованной версии самолета, приспособленной под выполнение задач БПЛА дальнего действия. Официального подтверждения этих данных от Минобороны не поступало.

    Это не первая попытка Украины атаковать территории Крайнего Севера. В конце августа Андрей Чибис также сообщал о выявлении в Мурманской области воздушной угрозы применения дронов. При этом интерес противника не только к Мурманску, но и ко всему северо-западному стратегическому направлению объясняется его высокой военной значимостью.

    Здесь расположены ракетные базы МБР, космодром Плесецк (самый северный на планете, отвечающий в том числе за часть военных программ России), ядерные объекты на острове Новая Земля. На Кольском полуострове находится главная морская база Северного флота – Североморск. А в Западной Лице стоят ракетные атомные подлодки.

    Кроме того, северо-западное стратегическое направление можно разделить на три важных участка: Кольское (обеспечивает доступ России к важнейшим ресурсам), Карельское (обеспечивает связность коммуникаций с центральной частью западного региона) и Балтийское (обеспечивает связь с важнейшими военными и экономическими объектами).

    В то же время Запад насытил Украину внушительным парком БПЛА, в котором есть модели, способные летать на дальность до 2 тыс. км. «Это примерно то расстояние, которое требовалось преодолеть дронам для атаки на Мурманскую область. То есть страны НАТО вряд ли были площадкой для пуска дронов», – предположил военный эксперт Максим Климов.

    «Однако подобные случаи уже фиксировались нашими военными. Если Украина самостоятельно совершила данную атаку, то, скорее всего, беспилотник некоторое время двигался в российском воздушном пространстве. К сожалению, наши системы ПВО не смогли сбить его до момента приближения к Арктической зоне», – акцентирует он.

    По его словам, Минобороны прикладывает «колоссальные усилия для совершенствования нашей системы ПВО». «Но сейчас мы улучшаем преимущественно наземные комплексы, которые в силу технических ограничений не способны дать качественный отпор БПЛА. Прикрыть ими всю территорию страны невозможно. Однако выход из сложившейся ситуации есть.

    Решением проблемы может стать развертывание специальных воздушных систем, в состав которых войдет авиация и аэростаты.

    «Основной упор нужно сделать на привлечение самолетов. Их универсальность и маневренность способствует быстрой ликвидации дронов противника. Аэростаты в этом плане более статичны. Их легко заметить с помощью спутников, а в плохих погодных условиях их эффективность снижается в разы. Тем не менее и они нужны для решения проблемы», – заключил Климов.

    Эксперты также оценили другие версии, которые касаются точки пуска дронов. В теории БПЛА могли собрать и запустить диверсанты ВСУ, которые находятся на территории России, рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко: «Но этот способ выглядит трудоемким: необходимо связаться с агентами, снабдить их запчастями, дождаться сборки и удобного момента для пуска».

    «Одним словом – слишком много волокиты. К тому же подобные операции потенциально могут привести к раскрытию агентуры. Еще одним способом нанесения удара по Мурманской области мог стать запуск беспилотника с борта судна, которое находилось в нейтральных водах. Но организация данного «заплыва» также потребует немало усилий», – полагает эксперт.

    Для этого, по его словам, необходимо найти плавсредство, принадлежащее торговому флоту нейтральной страны. «Затем пройти целый ряд таможенных пунктов, на каждом из которых могут возникнуть бюрократические проблемы. Для профессиональных диверсантов тут слишком много рисков, хотя от Украины можно ожидать всякое», – пояснил собеседник.

    «Поэтому версия с запуском БПЛА с территории Украины выглядит наиболее вероятной. Несомненно, ВСУ обладают целым рядом моделей, способных преодолевать расстояние до 2 тыс. км. Все это требует насыщения границы с Украиной еще большим количеством средств ПВО и разведки, которые позволят препятствовать подобным пускам на ранних этапах. И эта работа должна вестись в ускоренном режиме», – заключил Онуфриенко.

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