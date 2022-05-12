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НАТО берет Петербург в клещи

«Дух Маннергейма» вновь витает над западом России Петр Ковалев/ТАСС
Власти Финляндии намерены безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. В случае, если альянс примет Хельсинки в свои ряды, линия границы между Россией и НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Какие риски для России несет этот шаг и как Москва могла бы парировать растущие угрозы? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Россия устроила ВСУ «показательную порку» вблизи Одессы

Украинские телеграм-каналы утверждают, что это – изображение ударов по Змеиному, сделанное беспилотником «Байрактар» Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS
Свежая сводка Минобороны РФ сообщает об очередном БПЛА «Байрактар ТБ2» ВСУ Украины, сбитом неподалеку от острова Змеиный. Перед нами, судя по всему, очередные попытки Украины вернуть контроль над Змеиным после катастрофических потерь, которые понесли ВСУ в этом районе в последние дни. Что же именно здесь произошло? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...
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    		   12 мая 2022, 14:54
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Власти Финляндии намерены безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. В случае, если альянс примет Хельсинки в свои ряды, линия границы между Россией и НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Какие риски для России несет этот шаг и как Москва могла бы парировать растущие угрозы?

    Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.

    В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

    На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. Об этом написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.

    Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    «Если главный страх НАТО – это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.

    Таким образом, количество стран-членов НАТО в ближайшее время может увеличиться до 32, поскольку вслед за Финляндией 16 мая свою заявку на вступление в альянс намерена подать и Швеция. Это означает новые вызовы для России и конкретно для Северо-Западного стратегического направления (СЗ СН), включающего в себя Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Вологодскую области, а также Республику Карелия и часть территории Республики Коми.

    Ширина направления составляет 1,7 тыс. км, глубина до 1,5 тыс. км. По площади оно занимает около 1,5 млн км. Численность населения этих регионов – 13 млн человек. Имея выгодное расположение, дающее выход в Балтийское и Баренцево моря, здесь Россия граничила лишь с одной страной НАТО – Норвегией, однако вступление Финляндии в альянс приведет к изменениям в стратегическом балансе сил.

    Как отмечают эксперты, СЗ СН отличается специфическими природными условиями, которые ограничивают маневренность войск и проходимость техники. С другой стороны, заболоченность региона создает условия для проникновения в тыл российских войск крупных сил с использованием авиации и вертолетов.

    В то же время у России на этом направлении имеются значимые военные объекты. Это и ракетные базы МБР, и космодром Плесецк, и ядерные объекты на острове Новая Земля. А на Кольском полуострове расположена главная военно-морская база Северного флота – Североморск. Здесь же в Западной Лице находится база ракетных атомных подводных лодок. Еще одна военно-морская база расположена в Северодвинске.

    Также в пределах СЗ СН эксперты выделяют три операционных направления: Кольское (обеспечивает доступ России к важнейшим ресурсам), Карельское (обеспечивает связность коммуникаций с центральной частью западного региона России) и Балтийское (обеспечивает связь с важнейшими военными и экономическими объектами России).

    При этом географические и климатические особенности региона представляют проблему не только для России, но и для НАТО. Вместимость этих операционных направлений очень ограничена, особенно если речь идет о размещении там крупных соединений бронетехники. К примеру, в соседней Норвегии расположена одна мотопехотная бригада «Север», которую со временем дополнят англо-голландской тактической группой. Большее количество войск там разместить невозможно. Это же в полной мере касается и Финляндии.

    «Тем не менее на территории Финляндии может появиться любое вооружение, имеющееся у альянса, включая тактическое ядерное оружие. Например, Финляндия уже заявила, что хочет закупать американские истребители пятого поколения F35, являющиеся носителями ядерного оружия», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Ситуация усложняется еще и тем, что у финнов есть территориальные претензии к России, которые не оформлены официально, но могут быть выдвинуты в любой момент», – добавил он. «На сегодняшний день у России нет таких сил общего назначения, которыми мы сможем быстро и одномоментно парировать эту угрозу. Создание новых группировок войск на границе с Финляндией потребует длительного времени – от 5 до 7 лет, и больших финансовых затрат», – добавил Коротченко.

    «Поэтому парировать неблагоприятное для нас изменение военно-стратегической ситуации мы можем лишь одним образом – передачей тактического ядерного оружия в войска Западного военного округа и на Балтийский флот. Также для этого нужно установить тактические ядерные боевые заряды на соответствующие носители – ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», – пояснил собеседник.

    «С 1949 года мы исходили из того, что отношения России с Финляндией урегулированы. И нынешнее экономическое развитие Финляндии обусловлено ее нейтралитетом

    и результатом взаимовыгодного сотрудничества. Это позволяло нам сотрудничать по самым разным вопросам: от нефтегаза, угля и леса до продуктов питания и атомной энергетики. Сейчас, очевидно, финны решили от всего этого отказаться», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

    «Теперь Финляндия исходит из того, что никакого сотрудничества с Москвой больше не будет. Они уже отменили предполагаемые инвестиции в Сайменский канал, соединяющий озеро Сайма и Выборгский залив. Также расторгнуты почти все контракты в сфере сотрудничества по железным дорогам. Я думаю, эти действия будут стоить Хельсинки очень и очень дорого, но нынешние политики готовы пойти на эту жертву», – продолжил собеседник.

    Политолог уверен, что решение о вступлении в НАТО Финляндия принимала без давления со стороны США или Великобритании. «Позиции Вашингтона и Лондона понятны – создать России дополнительные сложности по этому направлению. Но здесь в большей мере работает своего рода «болезнь» финнов, которая проявляется в среднем раз в 80 лет. Сначала с их стороны следует неконъюнктурная демонстративная враждебность в духе Маннергейма, затем приходит осознание, восстановление двустороннего сотрудничества, а когда ослабевает историческая память, все начинается снова», – утверждает Межевич.

    Эксперты также обращают внимание на прямую военную угрозу для Петербурга, который альянс в теории может взять в клещи. «Вместе с тем нельзя забывать и о полуострове Ханко, который может стать одной из площадок для нападения на Калининград. Финляндия и сейчас достаточно хорошо оснащена с военной точки зрения. Кроме того, Хельсинки в нарушение всех договоров уже подписал контракт на закупку у США истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие», – пояснил эксперт.

    «Если Финляндия все же станет частью Североатлантического альянса, нам придется уравновесить это через нацеливание нашего оружия непосредственно на Хельсинки. Желание воевать должно быть сбалансировано четким пониманием неизбежности ответа. А так как у финнов при поддержке НАТО будет возможность создать превосходство в обычных вооружениях, надо ориентироваться на то, что этот ответ может быть связан с применением оружия массового поражения. Иначе финскую агрессию не остановить», – уверен Межевич.

    Схожей точки зрения придерживается и бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то у НАТО появится возможность разместить там ракеты, которые будут угрожать нашим местам базирования атомных лодок. То есть за считанные минуты может быть нанесен удар по Архангельску, Североморску и Мурманску», – сказал военный эксперт.

    «В таком случае можно говорить о том, что Прибалтика, а также Балтийское море перестанут быть безъядерной зоной. Россия неоднократно официально предупреждала об этом власти Швеции, Финляндии и всей НАТО. Других вариантов у нас просто нет», – резюмировал Хатылев.

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