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Володин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом
Володин отметил вклад мусульман в укрепление доверия в обществе России
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, подчеркнув их роль в развитии межрелигиозного диалога и укреплении доверия.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил поздравительную телеграмму председателю Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгату Таджуддину, поздравив его и всех мусульман России с праздником Ураза-байрам.
Как сообщает ТАСС, Володин отметил значительный вклад мусульманской общины в укрепление доверия и взаимопонимания в обществе, а также в развитие межрелигиозного диалога.
«Сохраняя нравственные ценности, многовековые традиции и богатое наследие, мусульманская община России вносит большой вклад в укрепление взаимопонимания и доверия в обществе, развитие межрелигиозного диалога, воспитание молодого поколения», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте ЦДУМ.
Володин подчеркнул, что праздник Ураза-байрам символизирует верность идеалам милосердия и сострадания, духовное обновление и стремление к совершенствованию. Он выразил надежду на продолжение активного участия мусульман в общественной жизни страны, отмечая их значительную роль в воспитании молодого поколения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман России опровергло авторство писем с просьбой о выделении помещений в храмах РПЦ, назвав их провокацией.
Во время встречи в Кремле верховный муфтий России Талгат Таджуддин преподнес президенту Владимиру Путину щит и меч в знак поддержки спецоперации.
Путин подчеркнул важность вклада мусульман в специальную военную операцию, отметив их мужество и героизм.