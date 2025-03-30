Володин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом

Володин отметил вклад мусульман в укрепление доверия в обществе России

Tекст: Денис Тельманов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил поздравительную телеграмму председателю Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгату Таджуддину, поздравив его и всех мусульман России с праздником Ураза-байрам.

Как сообщает ТАСС, Володин отметил значительный вклад мусульманской общины в укрепление доверия и взаимопонимания в обществе, а также в развитие межрелигиозного диалога.

«Сохраняя нравственные ценности, многовековые традиции и богатое наследие, мусульманская община России вносит большой вклад в укрепление взаимопонимания и доверия в обществе, развитие межрелигиозного диалога, воспитание молодого поколения», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте ЦДУМ.

Володин подчеркнул, что праздник Ураза-байрам символизирует верность идеалам милосердия и сострадания, духовное обновление и стремление к совершенствованию. Он выразил надежду на продолжение активного участия мусульман в общественной жизни страны, отмечая их значительную роль в воспитании молодого поколения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман России опровергло авторство писем с просьбой о выделении помещений в храмах РПЦ, назвав их провокацией.

Во время встречи в Кремле верховный муфтий России Талгат Таджуддин преподнес президенту Владимиру Путину щит и меч в знак поддержки спецоперации.

Путин подчеркнул важность вклада мусульман в специальную военную операцию, отметив их мужество и героизм.