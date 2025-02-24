Верховный муфтий подарил Путину щит и меч

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи Путин заметил необычные предметы на столе и поинтересовался их значением, передает ТАСС. Таджуддин пояснил, что щит и меч были заказаны в день объявления специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что мусульманские духовные управления полностью поддержали эту инициативу.

Муфтий отметил, что щит и меч были заказаны как символы поддержки, и подчеркнул, что защита Отечества – это постоянная обязанность для всех.

«Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн – и полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это (меч и щит), как будто знали», – заявил Таджуддин.

Он также добавил, что независимо от времени, Год защитника Отечества отмечается каждый год. «У нас ни дня не может быть без защиты Отечества», – подчеркнул муфтий.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с верховным муфтием страны подчеркнул важность вклада мусульман в специальную военную операцию и отметил их мужество и героизм. Путин также отмечал, что мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности России и межнациональное согласие.