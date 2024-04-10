10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.0 комментариев
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности России и межнациональное согласие, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с праздником Ураза-байрам.
«Мусульманские организации созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения. Поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вносят большой вклад в укрепление сплоченности нашего народа, сбережение межнационального согласия», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в Telegram-канале Духовного управления мусульман России.
Президент отметил, что этот праздник олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Он также подчеркнул, что мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся.
«Праздник разговения» отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан, Ураза-байрам – его татарское название (по-арабски Ид аль-Фитр). Традиция празднования дня разговения ведет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с VII века, напоминает ТАСС.