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    Китай наказал мировую звезду за неуважение
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    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    29 октября 2026, 13:35 • Новости дня

    Южная Корея и Германия договорились укрепить военное сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до усиленного стратегического партнерства, углубив сотрудничество в сферах безопасности и оборонной промышленности.

    Об этом стало известно по итогам встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле, передает Yonhap.

    Стороны выразили готовность углублять военные связи за счет регулярного обмена информацией и совместных учений. Они также продолжат проведение двусторонних штабных переговоров по вопросам политики безопасности.

    Кроме того, Сеул и Берлин намерены заключить соглашение о защите секретной военной информации и развивать взаимодействие в оборонной промышленности, кибербезопасности и технологической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров.

    Ранее Южная Корея и Германия решили претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    @ tbdrone

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

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    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии

    Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, уличив его в некомпетентности и незнании сроков хранения зерна.

    Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

    По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

    Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

    Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.

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    29 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Посольство в Берлине оценило подготовку спецназа ФРГ к войне с Россией

    Посольство России назвало истерией подготовку спецназа Германии к войне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское посольство в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа Андреаса Кюне о подготовке к конфликту с Москвой.

    «Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    В российской дипмиссии добавили, что подобные высказывания вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между странами, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками.

    В понедельник Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    На прошлой неделе вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск.

    В прошлом месяце руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указала на подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

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    28 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.

    «Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский военнослужащий сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке в ДНР.

    Ранее пленный украинский военный Николай Ступко рассказал о массовом побеге новобранцев из учебного центра.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о поспешном оставлении позиций группой украинских военных в Купянске Харьковской области.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    28 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро

    Bild: Госдолг Германии превысил 2,8 трлн евро из-за оборонных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 трлн евро, при этом задолженность увеличивается на 6326 евро в секунду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на интерактивный счетчик немецкой газеты Bild.

    Ситуация в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда также ухудшается. С начала года число обанкротившихся компаний достигло 21 296, в среднем одна фирма закрывается каждые 20 минут. Среди них оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen и крупный поставщик компонентов для автоконцерна Mercedes-Benz завод Aios.

    Количество обращений по потере работы превысило показатель в 5,9 млн человек. Очередной безработный регистрируется в ФРГ каждые четыре секунды.

    Проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 109,7 млрд евро. Ожидается, что военные траты будут профинансированы за счет рекордных новых заимствований на сумму 118,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося госдолга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных экономических реформ. В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в стране из-за энергетического кризиса.

    Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

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    28 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Ребенок получил тяжелые травмы головы при нападении волка в парке Германии

    Bild: Ребенок получил тяжелые травмы при нападении волка в немецком парке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В популярном парке дикой природы Йоханнисмюле в немецком Бранденбурге волк напал на ребенка, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

    Ребенок был доставлен в больницу с серьезными травмами головы после нападения волка в парке дикой природы Йоханнисмюле в Бранденбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    По данным представителя местной полиции, правоохранители получили сообщение о нападении одного или нескольких животных на ребенка около 11:30 по московскому времени.

    На сайте парка указано, что в рамках посещения гости могут покормить волков или провести день в качестве помощника рабочего по уходу за животными. В среду учреждение закрыто для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте волк укусил женщину в лицо в Гамбурге.

    В январе пятилетний ребенок получил травму пальца от обезьяны в контактном зоопарке торгового центра Балаково.

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    28 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    При взрыве в жилом доме в Баварии пострадали пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В немецком городе Регенсбург в Баварии произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали пять человек.

    Взрыв повредил четыре квартиры. Пятеро пострадавших были госпитализированы, среди них – сотрудник полиции, которого уже выписали из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

    Два человека числятся пропавшими без вести, полиция предполагает, что они находятся в здании.

    На месте происшествия продолжается масштабная операция по тушению пожара. Сотрудники Федерального агентства технической помощи приступили к укреплению конструкции здания. Причина взрыва устанавливается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе телеканал ERT сообщал, что четыре человека пострадали из-за детонации взрывного устройства в жилом доме в Афинах.

    В мае в немецком городе Герлиц обрушился жилой многоквартирный дом.

    В январе в результате взрыва на юго-западе Германии полностью разрушился жилой дом.

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    28 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия и Сомали обсудили военное сотрудничество

    Осьмаков обсудил с министром обороны Сомали Фики военное сотрудничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков в ходе третьего саммита Россия – Африка обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о подходах к реализации совместных инициатив в области региональной и глобальной безопасности, сообщает Минобороны в Max.

    В качестве первоочередных направлений межведомственного взаимодействия Москва и Могадишо определили совершенствование нормативно-правовой базы, подготовку национальных военнослужащих и обмен опытом в сферах, представляющих наибольший интерес. В первую очередь речь идет о совместной борьбе с терроризмом и морским пиратством.

    Отмечается, что переговоры прошли в дружественном ключе и подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении российско-сомалийских военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Джибути и Сомали Василий Ливичук заявил о намерении сомалийской стороны развивать военное взаимодействие с Москвой.

    Накануне гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества со странами континента.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко сообщил о помощи африканским странам в освоении военной техники.

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    28 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Болгария одобрила закупку 32 французских зенитных ракет для своих ВМС

    Maritime.bg: Болгария закупит у Франции 32 ракеты VL MICA для военно-морских сил

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил, сообщил портал Maritime.bg.

    Проект включен в национальный план инвестиций в европейскую оборонную промышленность, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime.bg.

    Министр обороны Димитар Стоянов уполномочен провести переговоры и подписать соглашение между оборонными ведомствами Болгарии, Франции и Дании. Документ предусматривает поставку 32 зенитных ракет и сопутствующих услуг, координатором проекта выступает Франция.

    Ракеты предназначены для системы противовоздушной обороны многоцелевых патрульных кораблей болгарских ВМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины.

    В начале месяца правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение шести немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T вместо одного.

    Летом премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об отказе одобрять способные нанести ущерб государству антироссийские санкции.

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    28 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Парламент Эстонии отменил запрет на перевозку противопехотных мин

    ERR: Парламент Эстонии разрешил транспортировку противопехотных мин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстонские депутаты приняли законопроект, который снимает ограничения на перемещение противопехотных мин по территории республики.

    Поправки в закон о грузах стратегического назначения позволяют перевозить противопехотные мины по эстонской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Изменения в законодательстве связаны с выходом государства из Оттавской конвенции в конце 2025 года. Новые нормы также ликвидируют препятствия для принятия противопехотных мин на вооружение сил обороны республики.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что потребность в транзите подобных мин через Эстонию может возникнуть у Финляндии или американских военных подразделений, поскольку США не присоединялись к Оттавской конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения.

    В начале месяца эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на приобретение оружия на сумму до 195 млн евро.

    В прошлом месяце главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали Японии письмо о заинтересованности в покупке вооружений.

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    28 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    США запустили проверку боеготовности ядерных сил

    Daily Mail: США проводят ядерные учения Global Thunder 27

    Tекст: Ольга Иванова

    Стратегическое командование США начало проведение ежегодных учений Global Thunder 27, предусматривающих полеты бомбардировщиков и воздушных командных пунктов.

    США в рамках ежегодных учений Global Thunder 27 отрабатывают сложные сценарии для проверки процесса принятия военных решений и систем связи. Проверка направлена на поддержание боеготовности ядерных сил и отработку возможностей нанесения ответного удара, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Mail.

    Во время проведения маневров американцы смогут чаще наблюдать в небе полеты бомбардировщиков и самолетов обеспечения. В тренировках задействованы воздушные командные пункты E-6B, известные как «самолеты Судного дня», которые отвечают за взаимодействие руководства страны с ядерными силами.

    В связи с учениями были выпущены уведомления о временном ограничении полетов над штатом Флорида, а также над отдельными районами Тихого и Атлантического океанов. Подчеркивается, что маневры носят плановый характер, не направлены против других государств и не связаны с текущей обстановкой в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте ежегодных учений стратегических ядерных сил Global Thunder 27.

    В тот же день командование ВВС США допустило оснащение бомбардировщиков средствами воздушного боя.

    В июне американские военно-воздушные силы запросили 2,2 млрд долларов на создание нового воздушного командного пункта.

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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