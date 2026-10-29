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Южная Корея и Германия договорились укрепить военное сотрудничество
Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до усиленного стратегического партнерства, углубив сотрудничество в сферах безопасности и оборонной промышленности.
Об этом стало известно по итогам встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле, передает Yonhap.
Стороны выразили готовность углублять военные связи за счет регулярного обмена информацией и совместных учений. Они также продолжат проведение двусторонних штабных переговоров по вопросам политики безопасности.
Кроме того, Сеул и Берлин намерены заключить соглашение о защите секретной военной информации и развивать взаимодействие в оборонной промышленности, кибербезопасности и технологической сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров.
Ранее Южная Корея и Германия решили претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.