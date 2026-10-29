Южная Корея и Германия договорились укрепить военное сотрудничество

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом стало известно по итогам встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле, передает Yonhap.

Стороны выразили готовность углублять военные связи за счет регулярного обмена информацией и совместных учений. Они также продолжат проведение двусторонних штабных переговоров по вопросам политики безопасности.

Кроме того, Сеул и Берлин намерены заключить соглашение о защите секретной военной информации и развивать взаимодействие в оборонной промышленности, кибербезопасности и технологической сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров.

Ранее Южная Корея и Германия решили претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.