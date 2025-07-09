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Посол Келин заявил о последствиях закупки Британией F-35
Закупка Британией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, должна учитываться Москвой при планировании противодействия британскому ядерному сдерживанию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что Лондон таким образом восстанавливает воздушный компонент ядерного сдерживания, ликвидированный после холодной войны, передает РИА «Новости». «Это существенное приращивание ядерного арсенала Великобритании», – подчеркнул он.
Британские власти называют запланированную закупку F-35A крупнейшим усилением ядерной позиции страны за последнее поколение. Сейчас британское ядерное сдерживание обеспечивают только ракеты Trident, размещенные на четырех атомных подлодках типа Vanguard.
В эфире телеканала Келин также заявил, что идея создания отдельной европейской армии остается утопичной, поскольку НАТО остается ключевым элементом обороны Европы. Российский дипломат добавил, что Европа слишком сильно зависит от США в вопросах безопасности.
Кроме того, посол России считает, что распространение британскими властями тезисов о «российской угрозе» обязательно приведет к дополнительной милитаризации страны. Он напомнил, что принято решение НАТО повысить уровень военных расходов до 5%, что невозможно без значительных дополнительных ассигнований.
Напомним, британское правительство решило приобрести минимум 12 истребителей F-35A производства Lockheed Martin, которые способны нести ядерное вооружение.
Тем временем Минобороны США уменьшило вдвое планируемое количество истребителей F-35 для закупки у Lockheed Martin.