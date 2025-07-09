Посол Келин заявил о последствиях закупки Британией F-35

  • Новость часаВ здании МИД произошла авария
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    До полного отказа от роли миротворца Трампу остался один шаг
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    МИД указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Москва призвала Баку отказаться от жесткости к задержанным россиянам
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    11 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    9 июля 2025, 15:52 • Новости дня

    Посол Келин заявил о последствиях закупки Британией F-35

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закупка Британией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, должна учитываться Москвой при планировании противодействия британскому ядерному сдерживанию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что Лондон таким образом восстанавливает воздушный компонент ядерного сдерживания, ликвидированный после холодной войны, передает РИА «Новости». «Это существенное приращивание ядерного арсенала Великобритании», – подчеркнул он.

    Британские власти называют запланированную закупку F-35A крупнейшим усилением ядерной позиции страны за последнее поколение. Сейчас британское ядерное сдерживание обеспечивают только ракеты Trident, размещенные на четырех атомных подлодках типа Vanguard.

    В эфире телеканала Келин также заявил, что идея создания отдельной европейской армии остается утопичной, поскольку НАТО остается ключевым элементом обороны Европы. Российский дипломат добавил, что Европа слишком сильно зависит от США в вопросах безопасности.

    Кроме того, посол России считает, что распространение британскими властями тезисов о «российской угрозе» обязательно приведет к дополнительной милитаризации страны. Он напомнил, что принято решение НАТО повысить уровень военных расходов до 5%, что невозможно без значительных дополнительных ассигнований.

    Напомним, британское правительство решило приобрести минимум 12 истребителей F-35A производства Lockheed Martin, которые способны нести ядерное вооружение.

    Тем временем Минобороны США уменьшило вдвое планируемое количество истребителей F-35 для закупки у Lockheed Martin.

    8 июля 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для страны.

    По его словам, этот вопрос напрямую связан с будущим народа России, поэтому важно эффективно развивать демографические, экономические и социальные меры, а также укреплять сотрудничество между властями и общественными организациями.

    Путин приветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» и отметил, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится второй раз, но уже стало популярным и обзавелось традициями.

    Он отдельно подчеркнул значимость церемонии бракосочетания, которая в этом году собрала более 200 пар. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент пожелал новым семьям беречь искренние чувства, взаимопонимание, уважение, доверие, а также следовать семейным ценностям, переданным предками – почитанию старших, заботе о детях и святости материнства.

    Ранее Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.

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    9 июля 2025, 12:23 • Новости дня
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

    «У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция», – заявил министр, его цитирует гостелерадио ERR, передает ТАСС.

    Он напомнил, что изначально снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель было заложено в проекте Еврокомиссии. Однако сейчас обсуждается возможность исключения этой меры из итогового варианта документа.

    На прошлой неделе Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Словацкий премьер Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    9 июля 2025, 13:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    9 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    @ IMAGO/Stefan Zeitz Photography/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

    Выступая в Бундестаге, он выразил мнение, что дипломатические методы урегулирования ситуации на Украине полностью «исчерпаны», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем. При этом он высказал мнение о приоритетности дипломатических путей решения задач специальной военной операции, отметив важность политических инструментов.

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    9 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией

    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией
    @ Andy Wong/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин отверг требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что взаимодействие между странами не является угрозой для других государств.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Пекин сократить сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», – заявила она.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

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    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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    9 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    @ vk.com/sledcomru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев, теряя десятки километров ежесуточно, прибегает к запрещенным методам ведения войны. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинские беспилотники атаковали городской пляж в Курске. Противник также ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы.

    «За минувшие сутки в результате преднамеренных и преступных действий Киева только на территории Курской области, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из них трое погибли», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. По его словам, противник, нанося удары по невоенным объектам, пытается посеять панику и страх среди россиян.

    «ВСУ «проседают» на поле боя, теряя десятки километров ежесуточно. Кроме того, они ощущают фантомные боли после катастрофического для них поражения в российском приграничье. В этих условиях украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей», – пояснил собеседник.

    «Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом. Но крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами киевского руководства и их, говоря на сленге, «крышей», которая блокирует расследования и поставляет оружие. Более того, они же стремятся построить виртуальную картинку «страдающей» Украины», – добавил Мирошник. Он призвал Дональда Трампа, который обещает ВСУ «оборонительное» вооружение, и остальных западных лидеров ответить себе на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева.

    «Кроме того, населению западных стран необходимо четко понимать: когда офис Владимира Зеленского клянчит оружие, то делает это в том числе для дальнейшего нанесения ударов по российским гражданским объектам, местам массового посещения, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора, в чем мы лишний раз убедились за последние сутки на примере Курской области», – подчеркнул дипломат.

    «Россия ответит на преступления противника. При этом наши бойцы ударят не по гражданским объектам, а по военным, максимально ослабляя возможности ВСУ. А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», – заключил Мирошник.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Погибли три человека, один из них – сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к государственной награде.

    Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик. Очевидцы рассказали, что во время атаки ребенок закрывал собой маму. Он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики людей и бросился им на помощь – в этот момент взорвался боеприпас.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, в состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй женщины диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

    В результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.

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    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    9 июля 2025, 12:10 • Новости дня
    Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО
    Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность ментальным состоянием генсека НАТО Марка Рютте.

    Поводом стало недавнее интервью Рютте The New York Times, в котором он заявил, что Россия якобы может напасть на НАТО по согласованию с Китаем, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань», передает ТАСС.

    «Измышление генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывает у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально», – заявила Захарова на брифинге.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности.

    Глава МИД Китая Ван И заявлял о недопустимости внешнего вмешательства в отношения Пекина с Москвой.

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    9 июля 2025, 10:26 • Новости дня
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    @ germania_online

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Германии в России принесло извинения за публикацию карты послевоенной Германии, на которой был искажен советский флаг.

    В отделе Печати и связей с общественностью дипмиссии пояснили, что для иллюстрации была использована карта того времени с некорректными данными, передает «Газета.Ru».

    Представители посольства уточнили, что сразу после обнаружения неточности изображение было заменено на корректное.

    «Приносим свои извинения», – заявили в посольстве.

    Напомним, накануне в Telegram-канале посольства Германии появилась карта, где флаг СССР изображен с черными серпом и молотом в белом круге на красном фоне. Ранее Захарова потребовала извинений от ФРГ за искаженный флаг СССР.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала этот пост ужасом и антиисторическим фейком.

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    9 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    В здании МИД произошла авария

    В МИД объяснили шум на брифинге Захаровой аварией и работой пожарной системы

    В здании МИД произошла авария
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время брифинга спикера МИД России Марии Захаровой был зафиксирован продолжительный посторонний шум, причиной которого стала авария в здании дипведомства.

    Причины фонового шума во время брифинга Захаровой разъяснил источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России, передает ТАСС.

    По его словам, авария произошла в первом корпусе здания министерства и привела к подтоплению подвальных помещений.

    В результате запуска автоматических систем пожаротушения в здании появился посторонний шум, который был слышен во время онлайн-конференции. Он продолжался около 20 минут, когда Захарова отвечала на вопросы журналистов.

    «Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании», – сказал собеседник издания.

    В феврале Захарова выразила недовольство из-за многочисленных звонков от журналистов CNN во время ее брифинга, отметив, что у нее «уже нагрелась трубка».

    В ноябре Захарова рассказала о телефонном звонке, который получила во время еженедельного брифинга.

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    9 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Названы сроки начала серийного производства двигателя ПД-8 для Superjet

    Ростех: Серийное производство двигателя ПД-8 для Superjet будет запущено в 2025 году

    Названы сроки начала серийного производства двигателя ПД-8 для Superjet
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серийное производство двигателя ПД-8 для самолета Superjet 100 планируется начать в 2025 году, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Уточняется, что в следующем году корпорация готова изготовить 30 таких двигателей для отечественного авиалайнера Superjet 100, передает ТАСС.

    Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 рассчитан на тягу в 8 тонн и предназначен для пассажирского лайнера Superjet, а также самолета-амфибии Бе-200. При его создании использовались современные российские материалы и технологии, а также опыт, полученный при работе над двигателем ПД-14.

    В апреле полностью российский SJ-100 с двигателями ПД-8 впервые поднялся в небо. В мае самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 прошел десятое летное испытание.

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    9 июля 2025, 13:57 • Новости дня
    Москва призвала Баку отказаться от жесткости к задержанным россиянам
    Москва призвала Баку отказаться от жесткости к задержанным россиянам
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова после беседы с азербайджанским омбудсменом Сабиной Алиевой подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ Азербайджана от избыточно жестких мер по отношению к россиянам, задержанным властями республики.

    «Очень важно, чтобы у наших граждан были адвокаты – те, кого выбрали они сами. Чтобы консульская помощь им была оказана в полном объеме. И я надеюсь, что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах», – подчеркнула омбудсмен, передает ТАСС.

    Москалькова также добавила, что чрезмерные публичные и жесткие меры, которые она считает несправедливыми и противоречащими международным нормам права, не должны применяться, а все несправедливости и незаконности необходимо устранить.

    По словам Москальковой, азербайджанская сторона получила ходатайство России о проверке адекватности применяемых мер, но официального ответа по итогам пока не предоставила.

    Ранее в Азербайджане сообщили о задержании россиян по подозрению в наркоторговле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва и Баку находятся в контакте, российская сторона отстаивает интересы задержанных россиян.

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    9 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова: Британия семимильными шагами превращается в полицейское государство
    Захарова: Британия семимильными шагами превращается в полицейское государство
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала Британию за регулярные антироссийские выходки и усиленный контроль над своими гражданами.

    Британские власти системно высказываются с русофобских позиций, маскируя это заботой о безопасности, заявила Захарова на брифинге, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такая риторика появилась задолго до начала спецоперации на Украине, а публичное пространство страны насыщается антироссийскими провокациями. Захарова подчеркнула: «Каждый раз все это прикрывается мнимой заботой о национальной безопасности Британии».

    Представитель МИД отметила, что британское руководство ужесточает внутренний контроль и формирует образ России как врага, тем самым оправдывая дальнейшую гибридную агрессию против России и поставки оружия Киеву.

    По словам Захаровой, Британия «движется семимильными шагами по пути превращения в полицейское государство» и получает неограниченные инструменты для преследования собственных граждан с последующим ограничением их прав и свобод. Она добавила, что Лондон всячески препятствует любым попыткам нормализации отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии с 1 июля вводится система регистрации иностранного влияния (FIRS), предусматривающая штрафы для всех, кто взаимодействует с российскими организациями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требования Лондона по декларированию российской деятельности в Британии безумными и ущербными.

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    9 июля 2025, 10:06 • Новости дня
    Захарова назвала ужасом публикацию карты с фейковым флагом СССР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала публикацию посольства Германии, в которой использовали искаженный флаг СССР на карте послевоенной Европы.

    Захарова в эфире радио Sputnik назвала этот пост ужасом и антиисторическим фейком, подчеркнув, что карта сопровождалась гибридным флагом с элементами нацистской символики и запрещенной организации НБП.

    По словам дипломата, публикация была быстро удалена, однако факт ее появления вызывает серьезные вопросы, передает ТАСС. «Это просто ужас. Пост этот, конечно, надо назвать не просто фейковым, а антиисторическим. Это и фейк, и это антиисторический фейк». Она добавила, что подобные действия создают ложное восприятие истории и способствуют реабилитации нацизма в массовом сознании, поскольку «внедряют в сознание, что никакого нацизма в Германии будто бы не было», – сказала она.

    Комментируя развитие радикальных настроений в Германии, Захарова отметила, что националистические идеи и фобии растут стремительно. Она подчеркнула, что исторические искажения широко применялись накануне прихода нацистов к власти, и предостерегла от повторения подобных ошибок.

    Дипломат подчеркнула, что Германия должна помнить свою историю, а не заниматься подменой понятий. Также Захарова выразила желание получить официальный ответ от немецкой стороны за публикацию подобного рода.

    Напомним, накануне в Telegram-канале посольства Германии появилась карта, где флаг СССР изображен с черными серпом и молотом в белом круге на красном фоне. Ранее Захарова потребовала извинений от ФРГ за искаженный флаг СССР.

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