Активистка Райски: Украинских детей в Европе изымают под надуманными предлогами

Tекст: Дарья Григоренко

Европейские профильные ведомства забирают детей у украинских беженцев под различными предлогами, опираясь на строгое местное законодательство в сфере защиты несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

«Про украинские семьи. Опять, это очень к нам близкие по взгляду, то есть как мы выглядим, по менталитету. И сейчас получается конфликт на территории Украины, и можно сыграть ряд моментов, когда можно забрать ребенка», – заявила Райски.

По ее словам, беженцы часто жалуются социальным работникам на невозможность работать из-за полученной психологической травмы. В ответ принимающие государства делают вывод, что в таком нестабильном эмоциональном состоянии взрослые не способны безопасно воспитывать ребенка.

Райски подчеркнула, что в ряде стран Европы, например в Германии, действует четкое правило об обязательном изъятии детей при малейшей угрозе их благополучию со стороны родителей. Кроме того, местные законы строго запрещают физические наказания, а обычные пропуски детского сада или школы рассматриваются властями как недостаточный присмотр.

Даже бытовые ситуации трактуются не в пользу родителей. По словам активистки, известны случаи изъятия детей просто из-за того, что ребенок не доедал порцию в детском саду, что расценивалось воспитателями как признак глубокой психологической травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба внешней разведки заявила о стремлении Европейской комиссии изгнать украинских беженцев

Летом эксперты обратили внимание на политику Европы по выталкиванию переселенцев в нищету.

Евростат сообщил о сокращении социальной поддержки украинцев в европейских странах.