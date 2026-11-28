Минобороны: ВС России поразили электроподстанцию и ТЭЦ в Киевской области

Tекст: Вера Басилая

Российские военные с помощью беспилотников атаковали энергетические объекты и морские суда, которые использовались для обеспечения нужд украинской армии, сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что поражение было нанесено киевской электроподстанции «Нивки» 330 кВ и теплоэлектроцентрали «Белоцерковская» в Киевской области. Эти энергетические объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, в акватории Черного моря к востоку от Одессы под удар попал сухогруз. По данным министерства, данное судно доставляло на Украину грузы военного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в части районов Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры.

В Киеве получил повреждения объект критической инфраструктуры.

В Минобороны сообщили о поражении электроподстанции «Заречье» в Белой Церкви. Эта подстанция обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.