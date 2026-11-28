На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
ВС России поразили обеспечивающие ВПК подстанции и ТЭЦ в Киевской области
Минобороны: ВС России поразили электроподстанцию и ТЭЦ в Киевской области
Российские Вооруженные силы нанесли удары по электроподстанции в Киеве и теплоэлектроцентрали в Киевской области, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины, также был атакован сухогруз вблизи Одессы, сообщило Минобороны.
Российские военные с помощью беспилотников атаковали энергетические объекты и морские суда, которые использовались для обеспечения нужд украинской армии, сообщает Минобороны.
В ведомстве уточнили, что поражение было нанесено киевской электроподстанции «Нивки» 330 кВ и теплоэлектроцентрали «Белоцерковская» в Киевской области. Эти энергетические объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, в акватории Черного моря к востоку от Одессы под удар попал сухогруз. По данным министерства, данное судно доставляло на Украину грузы военного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в части районов Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры.
В Киеве получил повреждения объект критической инфраструктуры.
В Минобороны сообщили о поражении электроподстанции «Заречье» в Белой Церкви. Эта подстанция обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.