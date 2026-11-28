МВД: В Дагестане пресекли работу финансовой пирамиды под видом сети QNet

Tекст: Вера Басилая

Полицейские пресекли в Дагестане работу организованной группы, создавшей финансовую пирамиду под видом международной торговой сети QNet Limited, следует из сообщения МВД по Дагестану.

«Оперативниками УЭБиПК МВД Дагестана на территории региона пресечена деятельность организованной группы, фигуранты которой подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», – сообщили в ведомстве.

Криминальная схема действовала с 2022 года. Злоумышленники арендовали офисы и предлагали жителям начать бизнес с высоким доходом. От новых клиентов требовали вступительный взнос в размере не менее 180 тыс. рублей, а при отсутствии денег убеждали брать кредиты.

Взамен жертвам выдавали товары, клубные и скидочные туристические карты. За каждого привлеченного участника организаторы обещали платить по 100 долларов.

В рамках расследования полицейские провели более 13 обысков в офисах и по местам проживания руководителей группы. Правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты, деньги и договоры об оказании маркетинговых услуг.

Следственное управление МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве. Отмечается, что Банк России ранее внес QNet Limited в перечень организаций с признаками нелегальной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле двоих руководителей строительной компании из Дагестана отправили в СИЗО за хищение более 550 млн рублей при продаже квартир.

Банк России внес в предупредительный список LumenX и Black Sea Club, которые под видом инвестиционных платформ на основе искусственного интеллекта привлекают средства граждан для торговли криптовалютой.

Государственная дума приняла закон, ужесточающий ответственность за экономические преступления, включая незаконное кредитование и создание финансовых пирамид.