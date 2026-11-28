На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Самолет армии США совершил патрулирование у границы КНДР и Южной Кореи
Flightradar24: Самолет США провел патрулирование у границы КНДР и Южной Кореи
Самолет армии США Bombardier Global 6,5 тыс. совершил патрульный полет вблизи демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей.
Воздушное судно вылетело с военного аэродрома Дезидерио на территории американской базы Кэмп-Хамфрис в Южной Корее около 04:45 мск, следует из данных RT со ссылкой на сервис отслеживания полетов Flightradar24.
Самолет патрулировал южнокорейскую сторону демилитаризованной зоны на протяжении нескольких часов.
Около 14:24 мск борт приземлился на аэродроме вылета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль границ Калининградской области, вылетев из Румынии.
В сентябре армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на границе с Южной Кореей из-за участившихся провокаций.